TV 2-miniserien Kriger sluttede lidt, som den startede - med mange spørgsmålstegn.

Nogle foretrækker jo åbne slutninger, men når vi taler om en serie på kun seks afsnit og foreløbigt ingen efterfølger, så kunne det som trofast seer være dejligt med lidt mere klarhed over hovedpersonernes skæbne.

Seriens sidste afsnit sluttede med, at rockerkongen Tom blev godt gammeldags røvrendt af Vildmanden (spillet af Nicholas Bro, red) og deraf var ludfattig.

Han fandt ud af, at CC i virkeligheden arbejdede for politiet. Han blev skudt og dræbt af Louise, der kort tid forinden havde ruineret sin karriere som betjent ved at flygte fra et ulykkessted i en stjålet bil.

Dar Salims karakter CC overlever (måske) sæsonfinalen.

Slutteligt blev den sårede CC kørt væk af Louise.

Christoffer Boe har tidligere udtalt, at det var skønt at lave en serie uden en sæson 2 i sigte, fordi han ikke skulle bekymre sig om karakterernes forfatning.

Med det i mente ville man måske blive en smule skuffet over sæsonafslutningen og serien i sin helhed.

Her har undertegnede forfattet nogle positive og negative punkter ved TV 2's storsatsning.

Danica Curcic i rollen som Louise i miniserien Kriger.

Det dårlige:

Der var for alt mange spørgsmålstegn og lette løsninger undervejs. Rent spændingsmæssigt døde den også flere gange. Der er simpelthen for mange ligegyldige øjeblikke, når man tænker på, at serien kun har seks afsnit at udfolde sig i. For plottets skyld var der også mange ting i manuskriptet, som man hurtigt løb henover, og den var lidt forudsigelig - eksempelvis Louise og CCs romance. Hvorfor måtte jeg ikke se, hvad der skete med CC og Louise? Jeg føler, at jeg som seer er holdt for nar. Jeg blev netop så investeret i CCs historie, at jeg gerne ville vide, hvad hans endelige skæbne blev. Jeg føler, at hele krigs-dimensionen var for underspillet i forhold til, hvor stor betydning Peters død havde for CCs motivation til at starte med. Det er lidt skuffende, at man ikke ser mere til tiden i krig. Alternativt skulle man have vist hele den korte krigssekvens i første afsnit fremfor at sprede et minut ud her og der.

Det gode:

Lars Ranthe og Dar Salims sammenspil. Begge skuespillere gør det fremragende i Kriger. Det er 100 procent deres interaktion, der sælger actiondramaet. Det er især smukt, hvordan CC til slut giver Tom sin uforbeholdne mening til kende. Det var jo så let at røvrende ham, som CC siger. Kriger er rent stilistisk en rigtig flot serie. Alt fra introsekvensens til scenografien er spot on. Det er fedt at se et dansk bud på en 'amerikansk actionserie'. Som jeg talte med en kammerat om forleden, så er Kriger ikke noget, man ikke har set før. Det er måske bare første gang, man ser det i en dansk kontekst. Og det er under alle omstændigheder fedt.

Dommen:

Kriger startede så lovende, men levede ikke op til mine forventninger. Det var dog langt fra en fuser, og i store dele af dens seks afsnit var jeg underholdt af CCs jagt på rockerkongen Tom.

Men for mange løse ender, lette løsninger og spørgsmålstegn undervejs gør, at den i sidste ende formentlig ikke går hen og bliver en serie, der indprenter sig på folks nethinder. Det er jeg desværre overbevist om.