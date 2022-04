Er jeg den eneste, der synes, at det pludselig gik alt for hurtigt i sidste afsnit af 'Borgen'?

Det har været et stærkt gensyn med Adam Prices 'Borgen'-univers, men i en sæson, hvor man som seer har haft lidt for mange storpolitiske knuder at forholde sig til, endte de sidste ti minutter af sæsonfinalen alligevel som lidt af en forjaget julekalender-agtig afslutning.

Se på Birgitte Nyborg, der nærmest både har grædt og kastet op i løbet af sæsonen over, hvor hårdt det er at sælge ud af sine politiske idealer.

Sidse Babett Knudsen har på imponerende vis kørt sin karakter helt ud i tovene, og det har været interessant at se hendes mere mørke sider og sammenspil med djævlen (Læs: Peter Mygind som Michael Laugesen).

Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg. Vis mere Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg.

I den forbindelse virker det bare så fladt, at der i sidste ende ikke skulle mere til end en sejltur med en gammel vis grønlænder, for at alting blev godt igen.

Birgitte Nyborg kastede håndklædet i ringen, fik en underlig offentlig kæmpehyldelst, og selv hendes søn, som hun ellers kort forinden i en stærk scene havde kørt psykisk over, stod nu pludselig og jublede over sin mor.

Det samme skete med Katrine Fønsmark.

Birgitte Hjort Sørensen har ligesom Sidse Babett Knudsen leveret en stærk præstation som nyslået chef med håbløse lederevner, men efter i syv afsnit at have bøvlet med irriterende medarbejdere var fingerknips-løsningen også her at give op.

Birgitte Hjort Sørensen som Katrine Fønsmark. Vis mere Birgitte Hjort Sørensen som Katrine Fønsmark.

Er der generelt noget, vi har lært af fjerde sæson af 'Borgen', så er det meget klart, at man aldrig skal ønske sig at blive chef, for man ender bare ensom og fuld af stress.

Og jo jo, det slutter jo på sin vis lykkeligt for begge kvinder, hvor den ene har udsigt til en ny politisk karriere som EU-kommissær (Adam Price fortsætter med at låne fra Margrethe Vestager), mens den anden skal skrive en bog.

Men havde det ikke været federe, hvis det ikke virkede SÅ håbløst at betræde de øverste tinder i dansk politik?

Jeg forstår også godt den del af de gamle 'Borgen'-fans, der synes, at det har været 'kedeligt' med en sæson, der udelukkende har fokuseret på et oliefund i Grønland.

Håber du, der kommer en femte sæson af 'Borgen'?

Jeg har heller ikke selv altid kunnet følge helt med, men Adam Price skal roses for ikke bare at fortsætte 'Borgen' i samme rille som sidst.

Og hvis historien måske ikke helt er til en topkarakter, så er skuespillerne det.

Jeg har brugt disse ugentlige anmeldelser på at rose Mikkel Boe Følsgaard og Magnus Millang, der på hver sin måde har bragt lune og nye skæve sider ind i 'Borgen'-universet.

Og hvor afslutningen for de kvindelige hovedroller måske blev lidt forjaget, så var det hyggeligt først at se Millangs karakter krone sin yngre kollega med et Brøndby-tørklæde, mens Følsgaard fik lov at ride ud i solnedgangen med håb om, at hans grønlandske romance ikke er død alligevel.

Har vi brug for mere 'Borgen' nu? Nej, det tror jeg ikke.

Medmindre man udskifter hele holdet med nye karakterer, synes jeg, vi har fået historien om Birgitte Nyborg og Katrine Fønsmark fortalt til ende.

Men det har været fedt at følge med, og lad os håbe, at fjerde sæson af 'Borgen' varsler en ny tid, hvor DRs dramaserier ikke altid behøver at være triste og hverdagsdeprimerende, men også med lys og humor.