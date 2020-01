Tv-vært Sofie Linde og skuespiller Rasmus Bjerg er et nyt og overraskende par i dansk showbusiness. Men da Anders Breinholt få uger inden premieren måtte trække sig fra hans og Lindes planlagte show grundet overanstrengelse, sprang Bjerg til i sidste time.

Det kunne umiddelbart være endt som en forhastet katastrofe, men det show, der er endt med titlen ‘Linde på Bjerget’, er heldigvis overraskende vellykket og genialt gakket.

Rasmus Bjerg åbner showet med at konstatere, at han og Sofie Linde har »knoklet… i 14 dage« for at give publikum det allerbedste show, og det er starten på en forestilling, der aldrig tager sig selv særlig højtideligt - og heldigvis for det.

På forhånd havde makkerparret lovet det, de selv kalder en ‘teaterbuffet’ eller en slags varité, og det får man i den grad. Showet er et sammensurium af sangnumre, dans, absurde video-indslag og personlige stand-up-lignende momenter. Og det fungerer rigtig langt hen ad vejen godt.

Sofie Linde og Rasmus Bjerg under et af de mange sangnumre i showet. Vis mere Sofie Linde og Rasmus Bjerg under et af de mange sangnumre i showet.

Som når Sofie Linde fortæller, at hun tog 40 kilo på under sin graviditet og kort efter at have født mødte popsangeren Christopher i svømmehallen, hvor han så på hendes behårede tissekone.

Eller når Rasmus Bjerg ærgrer sig over, at han aldrig kan sige nej - og at det eksempelvis har resulteret i, at han har lavet film som “Alle for 1, 2 OG 3” og Silvan-reklamer, når han jo kunne have været endt som Pilou Asbæk.

Det er sjovt, og det er det også, når parret iført cowboyhat og flæsejakke danser linedance og synger om, at klimakrisen faktisk ikke er så slem endda, så længe man sorterer i sin biospand.

Særligt imponerende er det, hvor ubesværet Sofie Linde leverer på scenen.

Skal du se 'Linde på Bjerget'?

Den kvinde har så meget, ja, X Factor, at det er lige før, jeg tror, man kunne lade hende drikke et glas vand på scenen - og man ville stadig se med.

Selvom showet består af en masse små sketches, der ikke hænger sammen, så er magtforholdet mellem Sofie Linde og Rasmus Bjerg et gennemgående tema. Den store, uddannede skuespiller og kunstner Rasmus Bjerg over for den unge, halvuduelige tv-vært.

Rasmus Bjerg er i flere momenter hylende morsom som en karikeret udgave af en arrogant skuespiller.

Det er særligt sjovt i et nummer, hvor han i rollen som en fransk general bryder ud i sang - og rammer nogle imponerende høje toner - indtil Sofie Linde afbryder nummeret, fordi hun insisterer på at være med.

Sofie Linde og Rasmus Bjerg både synger og danser i 'Linde på Bjerget.' Foto: Theis Mortensen Vis mere Sofie Linde og Rasmus Bjerg både synger og danser i 'Linde på Bjerget.' Foto: Theis Mortensen

Rasmus Bjerg mener ikke, at hun hører hjemme i den slags nummer, da hun ikke er dygtig nok.

»Publikum vil ikke kun grine, de vil også græde,« konstaterer Rasmus Bjerg, men ender med at indgå et kompromis med Sofie, der allernådigst får lov at spille rollen som død dreng på scenen, mens Bjerg forsøger at løfte hende.

Der var i hvert fald én blandt publikum, der græd under det nummer, og det var denne anmelder. Jeg græd simpelthen af grin.

Nummeret, og showet i det hele taget, bringer minder om satiregruppen ‘Det brune punktum’ med Hella Joof, Peter Frodin og Martin Brygmann, der hittede i slutningen af 1990’erne.

Man kan ikke lade være med at tænke, at Sofie Linde og Rasmus Bjerg har ladet sig inspirere en smule - og Martin Brygmanns datter, Frida Brygmann, har da også været med til at skrive manuskript på showet.

Dog bliver ‘Linde på Bjerget’ aldrig helt lige så skarpt, som ‘Det brune punktum’ var dengang, og selvom plat også er sjovt, så er nogle numre simpelthen for platte. Desværre slutter showet heller ikke på sit højeste.

Det ændrer dog ikke på, at ‘Linde på Bjerget’ langt hen ad vejen leverer det, man kommer for: Gode, gedigne grin og et dybt charmerende makkerpar, som jeg håber, vi kommer til at se mere til fremover.

‘Linde på Bjerget’ har premiere torsdag den 16. januar på Aveny T på Frederiksberg.