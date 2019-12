Musicalen 'Cats' er sådan et hæmningsløst orgie af dans, step, overdreven patos, jazz-hands og teatralsk overspil, at de 109 minutters spilletid virker som at få skudt en konfettikanon direkte ned i halsen. Men lige så vigtigt: Hvis man ikke kender musicalen på forhånd, giver handlingen ingen mening, whatsoever.

Nogle katte mødes, fordi det er Jellicle-aften (nej, det bliver ikke rigtigt forklaret, hvad det er), og der udvælger Gammelkat Mosefund en kat til at få en ny chance – det vil sige: at blive fløjet væk i en luftballon (nej, det bliver ikke rigtigt forklaret, hvad det går ud på).

For at komme i betragtning skal man synge og danse utrolig meget, og så er der også en skurk og en kat, som det er rigtigt synd for, uden at det helt fremgår hvorfor (men hun synger 'Memories' på en meget indfølt måde, så vi forstår, at den er helt galt fat).

Det er – uanset hvor længe 'Cats' har spillet på Broadway – noget vås, og hvor det måske fungerer live på en scene, er det helt forfærdeligt på film.

Instruktør Tom Hopper har engang vundet en Oscar (for 'The King's Speech). Den burde man tage fra ham igen, mener B.T.s anmelder. (Foto: UIP)

Det er svært at afgøre, hvad der er værst ved dette kattejammer: At al kattepels er lagt på digitalt, hvilket giver filmen et dybt bizart look, som en blanding af en febervildelse og et dårligt Snapchat-filter? At alle de kvindelige katte har bryster?

At se voksne mennesker drikke mælk af en skål og hvæse ad hinanden? At R&B-stjernen Jason Derulo i rollen som Rabalder-Tjalle(!) forsøger at slå verdensrekorden i, hvor skabagtigt man kan frasere hen over en tone? At ellers altid cool Idris Elba hælder al sin troværdighed ned i kattebakken i rollen som den exceptionelt ufarlige skurk Macavity?

Eller at nogen har postet næsten 100 millioner dollar i en film, som ingen normalt begavede mennesker vil få andet ud af end spændingshovedpine og en ubændig trang til at give den første den bedste kat, man møder på vej ud af biografen, et los ind i næste kommune?

'Cats' - Instruktør: Tom Hopper. Med: Francesca Hayward, Judi Dench.