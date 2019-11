Viaplay har rullet det helt tunge skyts frem i deres nyeste seriesatsning, krimidramaet ‘Forhøret’. Serien er skrevet og instrueret af Christoffer Boe, der har stået bag anmelderdarlings som ‘Reconstruction’ og ‘Offscreen’ og folkelige succeser som ‘Journal 64’ og ‘Spies & Glistrup’.

På den anden side af kameraet er der tale om en decideret stjerneparade med Ulrich Thomsen, Lars Ranthe, Søren Malling, Clara Rosager, Katrine Greis-Rosenthal, Nikolaj Lie Kaas, David Dencik, Lars Mikkelsen og Trine Dyrholm i rollerne.

Den flok har tilsammen høstet 15 Bodilpriser og 24 Robertpriser, hvis man går op i den slags.

Ulrich Thomsen spiller den altoverskyggende hovedrolle som kriminalbetjenten Bjørn. Han har et ærinde hos retsmedicineren, men opdager der, at hans datter ligger på metalbordet. Død. Angiveligt ved selvmord.

Det tror Bjørn selvfølgelig ikke på og kaster sig ud i en hidsig 24-timers jagt på sandheden, hvor han langsomt får skrællet lag efter lag af sin datter og hendes liv, og hvor vi som seere afsnit for afsnit får indblik i far og datters ikke 100 procent sunde forhold.

Det er ikke i sig selv noget banebrydende originalt plot, men seriens genistreg – for den er ganske glimrende – ligger i høj grad i formen mere end i indholdet.

I disse tider, hvor enhver kulturforbruger hele tiden er to sæsoner bagud af alle mulige serier, er ‘Forhøret’ herligt nok kogt ind til otte små koncentrerede bouillonterninger. Hvert afsnit varer cirka 25 minutter og udspiller sig stort set i realtid, på én location og med to eller højst tre medvirkende.

Det giver hvert afsnit karakter af små, intense teaterstykker – nogle afsnit er naturligt nok mere interessante end andre, men de driver allesammen handlingen fremad, og ikke mindst afsnittet, hvor Bjørn afhører den shady og manipulerende natklubejer (med mere) Sebastian i skikkelse af Nikolaj Lie Kaas er fremragende tv.

Og så er Ulrich Thomsen bragende velspillende (og ikke, som det ellers ville være fristende, overspillende).

Nuvel, man kunne måske godt have tænkt sig en enkelt overraskelse eller to mere undervejs, og det virker lidt unødvendigt, at Bjørn med jævne mellemrum ser sin døde datter for sig.

Men ellers er ‘Forhøret’ en endog meget vellykket lille krimiknaldperle, hvor mange har motiv til drabet, og alle tilsyneladende har et alibi, på en måde så man indtil ti minutter inden slutningen på sidste afsnit ikke helt kan gætte, hvad der er foregået.

Alle otte afsnit af ‘Forhør’ får premiere på Viaplay den 15. november.