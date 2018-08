‘Fallout’ er den sjette ‘Mission: Impossible’-film i rækken og kommer 22 år efter den første film i serien. Det er ikke mange franchises, der kan holde kadencen i så mange år og gennem så mange film. ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ virkede som en remake af den første ‘Pirates’-film, ‘Transformers’-serien startede meget sjovt, men er endt i migrænefremkaldende eksplosionsporno og verden havde brug for ‘A Good Year to Die Hard’ på samme måde, som der er brug for bønnespirer i en burger. ‘MIssion: Impossible 6 – Fallout’ er til gengæld præcis så hæsblæsende glimrende som de øvrige film i serien og er endog en af de allerbedste.

Historien tager sin begyndelse, da tre plutoniumskerner havner i de forkerte hænder, og store dele af jorden befolkning derfor er i fare for at blive udryddet af atombomber. Vor helt, IMF-agenten Ethan Hunt (Tom Cruise), og hans kumpaner går ind i sagen, og plottet virker i første omgang ligetil. Men som sædvanligt dukker både gamle venner og fjender op, det samme gør nye af slagsen, og der er bedrag og dobbelt-bedrag og trippel-bedrag i lange baner. Og ikke mindst vanvittige actionscener, der kan få selv typer, der lever af at se film og mene noget om dem, til at læne sig tilbage og tænke: “Wow, hvordan pokker har de lavet det?” – bl.a. et intenst og ekstremt voldsomt slagsmål på et toilet, to helikoptere, der brager ind i hinanden, noget skydiving, der kan give højdeskræk, selv om man sidder mageligt på et biografsæde og en fantastisk biljagt, der kulminerer med Tom Cruise, der kører på motorcykel – uden hjelm og mod ensretningen – i rundkørslen omkring Triumfbuen i Paris. Det er hæmningløst og skamløst underholdende, og spilletiden på to timer og 27 minutter er ikke et øjeblik for meget. Og så formår filmen i øvrigt elegant at fungere som selvstændigt værk, men samtidig binde tråde til de tidligere film, så det giver et ekstra lag, hvis man har set alle filmene.

Danske seere kan i øvrigt glæde sig over at opdage lige så danske Casper Phillipson i en lille rolle som shady våbenhandler.

5/6 stjerner

Instruktør: Christopher McQuarrie. Med: Tom Cruise, Henry Cavill