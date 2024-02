For nylig mistede han sin kone.

Nu er den amerikanske Beach Boys-stjerne Brian Wilson ifølge det amerikanske medie The Blast blevet ramt af demens.

Familiemedlemmer til den 81-årige musiklegende, kendt for hits som 'Good Vibrations', 'Surfin' USA' og 'Wouldn't It Be Nice', har fredag udsendt følgende meddelelse på hans Instagramprofil:

»Efter at Brians elskede kone, Melinda, er gået bort - og efter omhyggelig overvejelser og rådgivning med hans syv børn, hans husholderske og læger - bekræfter vi, at Wilsons mangeårige familierepræsentanter LeeAnn Hard og Jean Sievers vil fungere som Brians med-værger.«

Brian Wilson i 2018. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Brian Wilson i 2018. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

De vil sikre, at der ikke sker for store ændringer i Brian Wilsons hjem, efter hans hustru Melinda gik bort den 30. januar, og at han fortsat vil kunne nyde familie og venner og have mulighed for at arbejde på nye projekter.

Ifølge mediet The Blast, der er kommet i besiddelse af de juridiske dokumenter omkring den nye værge-ordning, står der videre, at han lider af store neurokognitive lidelser herunder demens.

De skriver også, at han af den grund ikke er i fuld stand til at klare sig selv, når det kommer til grundlæggende ting som fysisk sundhed og mad, og at han for tiden bliver behandlet for sygdommen.

Brian Wilson og Beach Boys brød igennem i 1960'erne.

The Beach Boys i 1966. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere The Beach Boys i 1966. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Han har igennem årene været ramt af psykiske problemer og kæmpet med misbrug af både kokain og alkohol.

Brian Wilson har flere gange spillet i Danmark.

Han skulle senest have spillet på Heartland festival i 2020, men festivalen blev som så meget andet aflyst på grund af corona.