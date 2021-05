At Ulf Pilgaard er den bedste i kongeriget til at spille dronning Margrethe er der vist ingen tvivl om. Men spørgsmålet er, om tiden ikke er kommet til at sende parodien på pension.

Pilgaard, 80, giver den endnu engang gas i årets Cirkusrevy som den storrygende majestæt, der pakker sine kartoner med cigaretter, inden hun skal ombord på kongeskibet Dannebrog. Dronning »Ulf« er begyndt at snakke til sig selv og har fået coronakuller af at sidde alene på slottet. Alligevel insisterer hun på at omtale sig selv som »vi«.

Der er ingen tvivl om, at Ulf kan spille Dronningen, men man sidder med en følelse af, at man har set det før. Problemet for Ulf og tekstforfatter Carl-Erik Sørensen er nok også, at vi har set meget lidt til dronningen i 2020/2021 – derfor er der ikke meget nyt materiale.

De kunne have taget fat i Dronningens bizarre tilgang til klimaspørgsmålet – så sendt som i foråret 2020 udtalte Margrethe, at hun – modsat forskere i hele verden – ikke følte sig overbevist om, at klimaforandringer er menneskeskabte. Ulf gør et vagt forsøg ved at lade Dronningen konstatere, at isen smelter på Grønland – men de lidt skarpere, satiriske pisk udebliver.

Der har uden tvivl været et enormt pres på Pilgaard for at lave dronning Margrethe som sin allersidste akt i Cirkusrevyen. Danskerne har elsket Ulfs mange numre med Margrethe, men i årets revy virker det forceret. Som en velkendt ramme uden nyt indhold.

I virkeligheden fungerer det bedre, når Lisbeth Dahl og resten af holdet hylder Ulfs imponerende fyrre sæsoner i Cirkusrevyen. Her får vi et dejligt potpourri af Pilgaards mange fantastiske akter. Med Dirch Passer, som politichef, som Poul Nyrup Rasmussen – og ja, som dronning Margrethe. Pilgaard har leveret så mange fantastiske parodier siden 1968, og han er en legende. Tak for det hele, Ulf! Men nu er det på tide at lade Margrethe abdicere.

'Vild med dans'-vinderen Merete Mærkedahl kommer flot fra start i årets revy. Hun går rent igennem i 'Et stykke med makrel,' hvor hun tager tykt pis på statsministerens irriterende makrelmadder på Instagram. Det gør Merete godt. Mantraet »der er ikke det, man ikke kan klare uden et stykke med makrel,« bliver gentaget og gentaget, og jeg kan lide den skarpe, hånende tone, der på klingende nordjysk bliver sendt afsted mod Marienborg.

Endnu mere krads bliver Lisbeth Dahls kritik af kulturminister Joy Mogensen. Teksten 'Et vanskeligt job' er skrevet af Leif Meibom, og der bliver ikke lagt fingre imellem: Mogensen har været helt fraværende under coronakrisen. Det må gøre nas på Joy, der i øvrigt var med, da B.T. overværede revyen. Vores kulturminister havde hverken et glas hvidvin eller en kold fadøl med i salen. Hun guffede en pind-is med lakrids, mens kritikken haglede ned over hende fra scenen. Av.

I det hele taget handler årets udgave af Cirkusrevyen 90 procent om covid-19. Vi får virologer, Søren Brostrøm, vaccinationer, læger og tests stoppet ned i halsen. Det kunne jo ikke være anderledes, og coronarevyen fungerer glimrende. Folk er flade af grin, når Niels Olsen og Merete Mærdahl giver den som det danske ægtepar Beth og Bendt, der efterhånden ikke kan holde hinanden ud længere. Det er bare pissesjovt, og det er spot on.

De fleste blandt publikum til Cirkusrevyen har gråt hår, og de der ikke har, har temmelig sikkert farvet det. Der er desværre ikke mange unge mennesker, der tænder på revy. Men det er synd. For Cirkusrevyen er stadig skarp samfundssatire, der sagtens kan appellere til både gamle og unge.