Claus Hjort Frederiksen er træt. Han går direkte til kernen. Samarbejdet mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har irriteret ham længe, men nu er han grundlæggende i tvivl om, hvor han har Kristian Thulesen Dahl.

»Hvad er det, du vil? Vil du det borgerlige Danmark? Eller vil du ikke det borgerlige Danmark?« spørger Hjort kontant.

Kristian Thulesen Dahl tager handsken op:

»Jamen vil i mig, så vi kan begynde at lave aftaler igen?«

De glade og fortrolige stunder i 00erne er længe siden, og kløften mellem Venstre og Dansk Folkeparti er dyb som aldrig før.

Scenen udspiller sig i sommeren 2018, hvor det igen og igen er nødvendigt at klinke skårene i en dysfunktionel Lars Løkke-regering, og hvor støttepartiet helt åbenlyst flirter med den borgerlige regerings fjende: Socialdemokratiet.

Stemningen blev reddet ved det pågældende møde på Munkebjerg Hotel i juni. Men kun for en stund, som alle ved. Kristian Thulesen Dahl var i fuld gang med at gennemføre den største fejl i nyere politisk historie, uden at han selv opdagede det.

Bogen 'Skaberen, Taberen, Frelseren?' af journalisterne og tidligere politiske rådgivere Søs Marie Serup og Mikkel Faurholdt tager læseren med helt ind til bordet, hvor forhandlingerne finder sted, eller på bagsædet, hvor aftalerne bliver formet. Det er en enorm styrke, at bogen om Dansk Folkeparti tør genskrive begivenhederne, som de formede sig. Det er elementært spændende og øger selvfølgelig dramatikken.

Bogen beskriver Dansk Folkepartis historie fra stiftelsen i Pia Kjærsgaards køkken for mere end 25 år siden, over den suveræne magtposition under Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode til den nuværende gigantiske nedtur, hvor partiet er helt marginaliseret, og hvor formanden kæmper for sit liv. Med den direkte stil ser læseren med over skulderen ved en lang række historiske begivenheder – man er med. Bogens hovedvægt er lagt på den nyere del af partiets historie, hvor Kristian Thulesen Dahl først skaber en historisk valgsejr i 2015 og siden skaber det største valgnederlag, noget parti har oplevet, i 2019.

Ikke mindst kapitlet om nedturen i partiet fra 2015 til 2019, hvor blandt andet finanslovforhandlingerne i 2017 bliver beskrevet i alle relevante detaljer, står stærkt og vedkommende. Landets bedste finanslovforhandler, som Kristian Thulesen Dahl bliver kaldt, ser slet ikke de mange advarselslamper, der hele tiden blinker i denne periode.

Socialdemokratiets nye formand, Mette Frederiksen, og hendes særlige rådgiver, Martin Rossen, narrer ganske enkelt Thulesen Dahl i det gryende samarbejde mellem de tidligere ærkefjender. Frederiksen og Rossen ved mere om Dansk Folkepartis vælgere, end formanden gør, og derfor gavner samarbejdet udelukkende Socialdemokratiet, der pludselig får en motorvej til at føre de frafaldne vælgere hjem fra Dansk Folkeparti. Her befinder de sig den dag i dag og har gjort landets statsminister ubestridt.

Dansk Folkeparti misser muligheden for at komme i regering, da de bliver landets største borgerlige parti, og senere bliver de nidkære i deres jagt på regeringens mindste parti, Liberal Alliance. Thulesen Dahl ser ikke truslen fra højre og undervurderer Pernille Vermund, som han selv lukker ind i varmen. Der er advarsler nok om Dansk Folkepartis nedtur, men ikke nogen, formanden reagerer på.

Forfatterparret er stærke analytikere, men de banker det ikke ind i læserne med en skovl. Derimod bliver de forskellige historiske scener suppleret med fine beskrivelser af hændelsesforløb, der med overbevisende overblik kæder alle forløb sammen.

Det er en brølende underholdende bog, som man bliver klogere af. Som læser stryger man gennem siderne og må indimellem holde et gisp tilbage, for hvordan kunne det så galt på så kort tid, uden at formanden opdagede det? Læs bogen, og du vil forstå det. Og hold vejret. De kommende måneder vil der komme flere kapitler om en formand, der reelt er dead man walking.

Fem stjerner til en ny bog om Dansk Folkepartis storhed og fald, som alle burde læse.