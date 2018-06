Den populære filmserie 'Far til fire' har siden 1953 trukket stribevis af danskere i biografen for at følge onkel Anders, Far og hans fire børn på alskens eventyr. Filmene er gennem tiden blevet relanceret et utal af gange, senest i 2017 med Martin Brygmann i hovedrollen som Far, og nu er den anden film i den såkaldte femte generation af 'Far til fire'-film landet. De nye 'Far til fire'-film er de seneste år ofte blevet voldsomt udskældt af anmelderne, men hvad siger dem, som filmene vel først og fremmest er lavet til?

B.T. har bedt 10-årige Marius Astrup Clausen anmelde 'Far til fire i solen', præcis som han havde lyst til. Herunder kan du læse hans dom.

10-årige Marius giver 'Far til fire i solen' fire ud af seks stjerner. Vis mere 10-årige Marius giver 'Far til fire i solen' fire ud af seks stjerner.

I klippet øverst kan du se Marius Astrup Clausens umiddelbare reaktion, efter han havde set 'Far til fire i solen'.

'Far til fire' er en meget gammel serie, og der er nu kommet en ny film om den eventyrlystne familie. Denne gang skal de på charterferie. Jeg må godt nok sige, at jeg forventede ikke meget af filmen, så jeg blev temmelig overrasket, da jeg så den. For den var faktisk ret god. Hele temaet er, at familien skal til Gran Canaria, og på den første dag møder Far en mand, som har mobbet ham i skolen. Den mand hedder Bjørn. Bjørn og hans familie har deltaget i en slags konkurrence om, hvad for en familie der er bedst til at være på sommerferie.

Alle siger, at Bjørn og hans familie vinder hver gang, men Far er fast besluttet på at vinde over dem. Og filmen handler så om, hvordan Far desperat prøver at bevise over for Bjørn, at han egentlig er meget sej. Der er også lidt om, at Lille Per gerne vil have en hund. Der er ikke så meget action, men der er en masse humor i filmen. Et godt eksempel på en sjov scene er, når Far prøver at lære at stå på vandski, og efter rigtig mange forsøg klarer han det faktisk. Men da han står og nyder øjeblikket, kommer Bjørn, som er vildt god til at stå på vandski, og sprøjter en masse vand i hovedet på ham, så han ikke kan se, hvad han laver og falder i vandet.

Martin Brygmann spiller rollen som familiens overhovede, Far. Vis mere Martin Brygmann spiller rollen som familiens overhovede, Far.

Skuespillerne gjorde det ret godt efter min mening. Martin Brygmann, der spillede Far, levede sig virkelig ind i rollen og var fantastisk til at ligne en, der er plaget af dårlige minder, som Far er i den her film. Det er til gengæld ikke den bedste film i verden. Det synes jeg, fordi genren ikke er min stil. Jeg er mere til fantasy-film som 'Ringenes Herre' og 'Star Wars'. Så film som ’Far til fire’ er ikke de film, jeg helst vil se. Hvis du godt kan lide film, der handler om en familie, så burde du se den her film. Hvis ikke, burde du nok ikke se den. Men alt i alt synes jeg, at den her film har lidt af det hele: humor, en god historie og en smule action. Det, filmen og alle andre ’Far til fire’-film mangler, er en fed skurk. Men måske er det meget godt, de ikke har en Darth Vader-type med i filmen. Jeg giver den 4 ud af 6 stjerner.

Lilleper spilles af 8-årige Elton Rokahaim Møller, der er søn af sangerinden Szhirley. Vis mere Lilleper spilles af 8-årige Elton Rokahaim Møller, der er søn af sangerinden Szhirley.

'Far til fire i solen' er instrueret af Martin Miehe-Renard og er den 19. 'Far til fire'-film, der er indspillet siden 1953. På rollelisten ses blandt andet Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller og Youtube-stjernen Naja Münster. Filmen har premiere i hele landet torsdag.