Susanne Bier og Thomas Helmig har skabt et hit med musicalen 'Den skaldede frisør', hvor både sang og skuespil går op i en højere enhed. Kun én scene er i bedste fald unødvendig.

En af landets bedste pop-smede, en Oscar-belønnet filminstruktør , det absolutte A-hold inden for dansk musical og hele Familien Danmarks yndlingspar.

Det var dømt til at lykkes på forhånd, da 'Den skaldede frisør' torsdag havde premiere i Falconer Salen på Frederiksberg. Og det gjorde det også i store træk.

Ligesom Susanne Biers film fra 2012 fortæller musicalen historien om frisøren Ida (Xenia Lach-Nielsen), der har mistet håret efter kemoterapi, og iøvrigt bogstaveligt talt har taget sin utro mand med bukserne nede.

Foto: Miklos Szabo Vis mere Foto: Miklos Szabo

Samtidig står hun og skal til Italien, hvor hendes datter (Maria Lucia) skal giftes med sin udkårne (Silas Holst). Her møder hun forretningsmanden Philip (Niels Olsen), og sød Thomas Helmig-musik opstår.

Det var dog svært ikke at drage et dybt suk, da Bodil Jørgensens karakteristiske, drevne, halvsnaldrede stemme lød over højtalerne i en af stykkets første scener, og man blev klar over, at hun også i aften ville spille den samme rolle, som hun har spillet hele livet. Men hvad gør det, når hendes rolle som den intrigante svigerinde endte med at stå som en af aftenens højdepunkter.

Generelt bar 'Den skaldede frisør' præg af, at alle gjorde dét, som de er bedst til. Maria Lucia var igen den velsyngende, smukke pige, der fik lov at vise tænder, men som mest af alt bare var yndig.

Silas Holst kunne igen slå fast, at han kan meget mere end at danse, og at den voldsomme hype der har været omkring ham de seneste år er fuldstændig fortjent.

Foto: Miklos Szabo Vis mere Foto: Miklos Szabo

Thomas Helmig genbruger sin basgang fra 'Jeg tager imod', skriver dagbogsagtige ørehængere og skaber pop, som stadig sidder fast i metroen hele vejen hjem.

Sangene flyder og passer naturligt ind. Kun en gang bliver teksten lidt for tåkrummende banal. Som da Niels Olsen synger et wikipedia-opslag om citroner, og da da Silas Holst og Jakob Fauerby synger om deres spirende romance, som opstod da de var børn og serverede til moderens fødselsdag:

'Vi havde kun ét job / når jeg spildte, tørrede du op'.

Én scene bliver dog lige lovlig malplaceret. Allerede dagen efter, at Silas Holst og Jakob Fauerby havde vundet både 'Vild med dans' og folks hjerter, blev det annonceret, at de skulle fortsætte samarbejdet og den gode kemi i Susanne Biers musical.

Silas Holst og Jakob Fauerby i 'Den skaldede frisør'. Foto: Miklos Szabo Vis mere Silas Holst og Jakob Fauerby i 'Den skaldede frisør'. Foto: Miklos Szabo

Det er godt set. Og det er klart, at man har udnyttet parrets danseevner og førnævnte kemi og skrevet en intens dansescene ind i forestillingen.

Desværre virker det forceret med den overdrevent sexede dansescene til lyden af en dramatisk violin, som skiller sig markant ud imellem Helmigs gadedrenge-pop.

Som en midaldrende kvinde, der har siddet hjemme i soveværelset og skrevet 'Vild med dans'-fanfiction.

Men så gjorde scenen heldigvis ikke mere skade, og sammen med sine sangpræstationer viste Jakob Fauerby, at han står klar i kulissen til at tage over, når Silas Holst engang er færdig med at være Danmarks ukronede musical-konge.

Og ellers er Ilang Lumholt og Line Krogholm, som i den grad skilte sig ud fra ensemblet, gode bud på et fremtidigt musical-power par.