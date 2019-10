Hypet stripper-drama er kejserens nye klæder.

Hvis der er noget, vi har lært af ‘Striptease’ og ‘Showgirls’, så er det, at det er overraskende svært at lave gode film om strippere.

’Hustlers’ ændrer ikke rigtigt på det billede, selv om filmen kommer til Danmark på en bølge af massiv hype og gode anmeldelser fra USA.

Filmen – som er baseret på en sand historie – følger stripperen Destiny (Constance Wu), der har svært ved at tjene nok til huslejen. Lige indtil hun kommer under vingerne hos den erfarne danser Ramona (Jennifer Lopez), der lærer hende alle branchens tricks. Det går vældig fint i et stykke tid, selv om begge strippere i bemærkelsesværdig grad ikke tager tøjet af. Men efter finanskrisen bliver det småt med penge, fordi dollarsedlerne ikke længere sidder løst hos Wall Street-hajerne, der ellers er strippernes bedste kunder.

En gruppe af strippere beslutter sig derfor for at svindle sig til penge. Og med “svindel” menes ikke noget avanceret ‘Ocean’s Eleven’-halløj, men blot at finde mandlige ofre på en bar, hælde en blanding af ketamin og MDMA i deres drink og så slæbe dem halvt bevidstløse på en stripklub og lænse deres kreditkort i formodningen om, at de ikke vil gå til politiet af skam.

Det er ikke særligt spændende, og det er heller ikke sympatisk – uanset hvor meget filmen forsøger at vrøvle sig frem til en morale om, at Wall Street-mændene har berøvet almindelige arbejdere. Eller forsøge at pakke dette helt sølle svindeltrick ind i noget med stærke kvinder og en art feministisk agenda.

Det bliver faktisk frustrerende, at filmen nægter at være andet end et hæmningsløst skønmaleri af hovedpersonerne.

Det gør det ikke bedre, at filmen er utroligt længe om at komme i gang, at der faktisk sker bemærkelsesværdigt lidt på næsten to timer, og at man er ved at kløjs i scener, hvor Jennifer Lopez går rundt i slow motion og bare er awesome.

Samme Jennifer Lopez har fået vældig meget ros for sin rolle som Ramona, men hun foretager sig altså ikke meget andet, end hun har gjort i adskillige musikvideoer. ’Hustlers’ virker da også som en meget lang en af slagsen bare med lidt mere, men ikke nødvendigvis bedre dialog.

Instruktør: Lorene Scafaria. Med: Constance Wu, Jennifer Lopez