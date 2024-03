Så blev det semifinaletid i 'X Factor', og det var tydeligt, at konkurrencen spidsede til.

Luften gik dog hurtigt af ballonen i forhold til spændingsniveauet, men heldigvis udmøntede finalestressen sig også på flere gode måder her i semifinalen, hvor seerne stemte Oh Lands deltager Elva hjem.



Herunder får du B.T.s dom over 'X Factor'-semifinalen.

Endelig!

Årets 'X Factor'-finale startede stærkt ud. Allerede i introvideoen blev der bygget spænding op forud for finalen, og seerne blev mindet om, at det var dem, der afgjorde det hele.

Dertil trådte Maria Fantino også endelig rigtigt i karakter.

Værten fik sat Thomas Blachman lidt på plads – og hendes charme, grin og personlighed kom endelig ordentligt op til overfladen, hvilket vi endnu lidt havde manglet fra hende som grøn 'X Factor'-vært.



Her hen mod finalen var det tydeligt, at Maria Fantino hvilede mere i sin nye rolle, hvor hun turde fylde mere. Hun turde pjatte og skeje ud med små ordspil og syngende optakter, og hun viste sig endelig som den charmebøf, man lærte at elskede i radioen på P3.

'X Factor' ville for meget og nåede for lidt



Desværre gik aftenens semifinale bare ikke helt ren hjem.

Måske sås det allerede symptomatisk i starten på den grædende Maria Fantino, der fra en sofa – som ikke var green screenet ind til 'X Factor's sædvanlige standarder – fortalte om temaet med kærlighedssange- og sorger.

For der var i aftenens semifinale en knap så veleksekveret vekslen mellem tilbageblik på sæsonen, hvor deltagerne sad i biografmørket og sagde mere eller mindre interessante ting om deres tid i programmet, og så til de spændinger, der gerne skulle være op til finalen og de optrædener, der rent faktisk blev givet.

For der blev også blandet lidt hjertesmerte ind i mikset. Når det så også pludselig skulle handle om musik igen, så blev det hurtigt kedeligt og pænt, fordi dommerne havde bedre plads til at rose hinanden, nu de selv var sat ud af spillet på grund af vægten fra seernes stemmer.



Det kom tilmed næsten til at handle for meget om musik, fordi deltagerne ligeledes fik mere plads til at fortælle – selvsagt grundet det halverede antal deltagere og det dobbelte antal optrædener – og det var ikke altid videre spændende. Særligt fordi der aldrig rigtig kom noget på spil, mere end bare små anekdoter fra overståede sange.

Tidspressede diamanter

Det var dejligt at se, at dommerne i semifinalen havde holdt sig fra at lave de helt store overfortolkninger af kærlighedssangene, såsom de tidligere har gjort sig skyldige i.

Det skyldes muligvis, at der denne fredag samtidig skulle gøres vindersange færdige til alle deltagerne, for med hele to optrædener og en ekstra sang lavet fra bunden per deltager blev showet i hvert fald tiltrængt mere minimalistisk i sit udtryk.

Temaet med 'hjerte rimer på smerte' lægger da heller ikke op til nogen større originalitet, så måske endte det hele bare med at gå op i en større enhed.



For de lidt mindre sceneshows, der var centrerede om deltageren i midten, og de mere velkendte, uspolerede sange, vakte mindelser om, hvad det er 'X Factor' egentligt skal kunne: Nemlig bare at samle tv-Danmark om noget god musik.

Samlet set ville aftenens 'X Factor' for mange ting – eller skulle bare nå for meget på for lidt tid.

Det betød, at selve liveshowene endelig ramte et passende mæthedspunkt i forhold til sceneshow og sangfortolkning, men det resulterede også i, at der blev vekslet for meget mellem alt det kedelige og alt det andet, TV 2 forsøgte at klemme ind i semifinalen.