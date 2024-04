En gennemklassisk 'X Factor'-finale er netop blevet afsluttet med en sand stjerneparade af hits og skægge dommerindspark.

Og det var rent faktisk en fornøjelse at følge med helt indtil Simon Kvamms deltager Helene Frank vandt det hele.



Men én ting bliver ved med at undre ved 'X Factor' – og i finalen blev det irriterende tydeligt.



Herunder får du B.T.s dom over 'X Factor'-finalen.

Fy for en finaleparade!

Man må bare slå fast: Optrædener og sceneshowene i 'X Factor'-finalen var virkelig finaleværdige.



Med masser af kendte gæsteoptrædener fra Christopher, Benjamin Hav, Søren Huss og Guldimund og helt fra Norge, Astrid S, så var der masser af velkendte hits – og spændende versioner af dem, som ikke mindst Selmanis klubversion af Ida Laurbergs 'Terrier'.

Og så fik vi også færten af dét, der gør 'X Factor' til 'X Factor'.



Noget, Blachman normalt har været garant for. Nemlig lidt kærlige stikpiller og skøre indskud fra dommerbordet – helst holdt internt. I dag var det bare særligt selvsikre Kvamm, der tog teten.

Begejstringen ville da heller ingen ende tage, da først Simon Kvamm rejste sig og modtog publikums hyldest, og Blachman siden drillende gentog optrinet for at minde om, at han stadig er den ukronede konge – og lykken var gjort, da Kvamm senere fik langet igen med sin 'jazzklub'-kommentar OG da han endnu engang kunne rejse sig som selvsikker vinder halvvejs inde i showet.

Svingende kvalitet: Fra velproduceret til halvhjertet

Der er én ting, der bliver ved med at undre ved 'X Factor' – og det viste sig særligt tydeligt i aftenens finale.



Det er nemlig utroligt, hvor meget et enkelt show kan svinge op og ned i kvalitet gennem programmet.

Fra allerførste færd fik seerne serveret en sløj fællessang fra finalisterne, hvor de kedeligt stod i hvert deres outfits og sang kumbaya sammen. Så fik vi straks efter Helene Franks bevægende fortolkning af Paulines 'Noget for nogen', mens en fyldt Arena Randers brød ud i fællessang.

'X Factor' har det med at prioritere nogle indslag over andre, og det kan tydeligt mærkes, når TV 2 lægger kræfterne i deres eksempelvis velproducerede sceneshows, og så når tv-stationen lige mangler et hurtigt fyldindslag, som Christopher og Fantino, der joker lidt med, at popstjernen har købt Graceland som en påmindelse om, at finalen er rykket ud i landet til Arena Randers.



Man fornærmer nok heller ikke nogen, hvis man påstår, at finalisternes hjemmelavede vindersange nok heller ikke bliver de store hits efter programmet.

Randers, åh Randers!

Der er allerede blevet joket lidt med Randers i årets 'X Factor'. For er Randers i virkeligheden den jyske Brøndby – hvor sangkonkurrencen normalt holdes?

Men man må bare sige, at Randers har været den helt rigtige lokation til finalen, for her viste arenaen sig som en fantastisk flot kulisse med et højstemt, 4000-personer stort publikum, der virkelig gav energi til showet.

Der var smukt med de skiftende lys i salens liv og glade dage, og der blev heppet og hujet og sunget med, så det kunne mærkes og høres helt hjemme i tv-stuerne.



Har man givet 549 kroner for at stå på gulvet en fredag aften i Arena Randers, så må man selvfølgelig virkelig også ville det.

Samlet set var årets 'X Factor'-finale rent faktisk en finale værdig.

Der var masser af store hits og velkendte ansigter og skøre indspark fra ikke mindst den vindende dommer Simon Kvamm, så man dårligt opdagede de små, halvhjertede indslag, TV 2 havde sparet kræfterne på.