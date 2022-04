Danmarks Radio har tilsyneladende fundet ud af, at datingprogrammer er vejen frem, hvis man vil have fat i de yngre seere.

De seneste år har public service-kanalen spyttet det ene format ud efter det andet med et svingende kvalitetsniveau, men denne gang skal jeg lige love for, at der er fuld plade i ren reality.

'Vild kærlighed' går i al sin enkelhed ud på, at ti singler mødes i Sverige og bliver matchet af nogle for programmet ukendte eksperter. Efterfølgende skal de sejle op ad en svensk flod i ti dage på en tømmerflåde med deres nye potentielle partner.

DR har haft store succes med formater som 'Mit hemmelige match' og 'Alene i vildmarken', og nu er der tilsyneladende en, der har fået den idé at krydse de to programmer og skabe en dating-outdoor-hybrid. Den idé er egentlig god nok.

Problemet er bare, at 'Vild kærlighed' ikke rigtig virker til at tro på sit eget koncept.

Det hele bliver lidt af en rodebutik, hvor man som seer sidder tilbage og tænker: 'Hvad er egentlig formålet med det her?'

For parrene er ikke sammen på en tømmerflåde i ti dage. Langtfra faktisk. De er nærmere sammen på en tømmerflåde i nogle timer om dagen, hvorefter de sejler ind til land, mødes med alle de andre og sover i skiftevis telt og såkaldt 'glamping'-lejr.

Derudover giver flere deltagere decideret op på konceptet ret hurtigt og vil forsøge sig med nye matches og partnerbytte. Det ville som sådan også være underholdende nok, men et andet problem ved programmet er, at vi slet ikke kommer særlig tæt på deltagerne, og vi ved desuden heller ikke, hvordan og hvorfor de er matchet.

Det virker ærlig talt ikke til, at DR har en oprigtig interesse i, at der skal komme kærlighed ud af programmet.

Betyder det så, at 'Vild kærlighed' er et ubrugeligt program? Dog ikke.

Jeg har tidligere brugt spalteplads på at brokke mig over udtrykket 'socialt eksperiment', som DR yndede at kaste efter alle de programmer, der i virkeligheden bare var reality. Det lugtede lidt af, at man som public service-organ fandt sig selv for fin til den slags og derfor skulle kalde det noget andet.

De fine fornemmelser er dog lagt helt på hylden i 'Vild kærlighed', som tydeligvis er rendyrket reality, hvor der i den grad skrues – nok også lidt for meget – på de dramatiske knapper.

Som da 22-årige Andreas pludselig 'er væk', og vi med dramatiske toner, der leder tankerne hen på gyserfilm som 'Dødens gab', bliver foranlediget til at tro, at noget meget voldsomt er under opsejling. I virkeligheden viser det sig bare, at han sidder i den anden ende af singlernes campingområde.

Det bliver lige en tand for dumt, og en god tommelfingerregel er nok, at hvis du skal skrue op for underlægningsmusikken for at skabe nok drama, så er indholdet bare ikke dramatisk nok i sig selv.

Jeg elsker selv en god omgang reality, men hvis det er dét, DR vil, så skal formatet simpelthen have mere at byde på end ti unge mennesker, der sejler lidt, snakker lidt og slår et telt op. Der er aldrig rigtige konflikter eller rigtige store følelser, ud over et par småskænderier, og på den måde bliver det lidt som en kedelig omgang 'Paradise' uden præmier.

Når alt dette er sagt, må jeg tilstå, at jeg troligt ser med, som en form for hate-watching, hvor jeg egentlig hader mig selv for at se videre, men jeg skal da lige have sidste afsnit med.

Og som sådan skal DR nok få en god luns seere ud af programmet, der også er solgt til flere lande, men hvis jeg skal serveres ren reality for mine licenskroner, forventer jeg altså lidt mere end det.

Anmeldelsen er baseret på de første 6 afsnit af i alt 12 programmer.

