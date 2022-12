Lyt til artiklen

»Jeg havde den lidt underlige eksistentielle oplevelse af ikke at have været på restaurant – uanset at jeg lige havde været på restaurant.«

Således startede Adam Price sin famøse anmeldelse af Jensens Bøfhus fra 2009. Men ser det ud til, at selvsamme kritik er blevet rettet mod ham selv.

I en ny anmeldelse af hans og bror James' restaurant Brdr. Price i Tivoli af Frihedsbrevets anmeldere, den populære Instagram-profil Tosultnepiger, lyder nemlig cirka samme konklusion med deres sædvanligt ungdommelige jargon:

»Men æh ik lige det love shower vi kender fra tv skærmen, føltes faktisk lidt som et scam haha? Altså det virker slet ikke som en restaurant i deres ånd«.

Restaurant Brdr. Price i Tivoli får grelle hug i en ny anmeldelse. Brødrene Price består af James og Adam Price, som man også kender fra – blandt meget andet – 'Spise med Price'-programmerne på DR.

Derudover lyder kritikken fra den anonyme anmelderduo, at de fik både en smagløs carpaccio og ditto kartoffel millefeuille med torsk, foruden kartofler fra glas, samt at de »frøs helt vildt meget, og det blev kun værre, når vi skulle på toi«, og ikke mindst lød klagen på en »SUPER unattending« service.

»Nægter at tro på, brødrene selv gider spise der,« slutter anmeldelsen, der giver fem ud af ti smøremojis.

Hos Brdr. Price-restauranten i Tivoli har man »med beklagelse« læst anmeldelsen, lyder det fra restaurantkædens projektchef, Thomas Kjelfred, i et skriftligt svar til B.T.

»Vores ønske og ambition er, at alle vores gæster får en god oplevelse af både mad og service på vores restauranter,« skriver Brdr. Price-projektchefen.

Da Adam Prices kritiske anmeldelse af Jensens Bøfhus ramte Politikens spalter, var restaurantkædens direktør, Jesper Rosener, samme dag ude og sige til avisen, at man »iværksætter en undersøgelse og ser på vores egne priser«.

På samme måde har Brdr. Price-restauranten i Tivoli nu også rakt ud til Tosultnepiger og vil tage deres kritik til efterretning.

»Vi lægger et stort arbejde i service og serveringer og lytter gerne til kritik, som vi tager med os i det fortløbende arbejde med og i restauranten. Vi har skrevet til gæsterne og vil nu indlede en dialog med dem omkring deres oplevelse. Det gør vi altid, når vi modtager feedback fra gæster,« skriver projektchef Thomas Kjelfred.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Adam Price.