Vild, vild film!

Rasmus Bjergs nye actiondrama-komedie 'Vildmænd' er noget af det sjoveste, til tider mest vanvittige og, ja, på mange måder vildeste, jeg længe har set i en dansk film.

Forestil dig, at Rasmus Bjerg har tilmeldt sig 'Alene i vildmarken' og efter ti dage i den norske ødemark er blevet så tilpas småskør, at han iført vildmandskostume og bue og pil ved et uheld kommer til at røve en kiosk, da han jo ikke lige har fået sit dankort med ud i naturen.

Herefter møder han en flink hashsmugler ved navn Musa, og sammen træffer de den ene dumme beslutning efter den anden, mens de både har politi, en – forståeligt nok – uforstående hustru og hashsmuglerens to knap så flinke medsammensvorne efter sig.

Rasmus Bjerg i 'Vildmænd'. Foto: Pressefoto Vis mere Rasmus Bjerg i 'Vildmænd'. Foto: Pressefoto

I mangel på mere raffinerede filmreferencer skal du tænke 'dansk Tarantino' tilsat en snert sort Anders Thomas Jensen-humor, og så er den vist også ved at være tæt på oversolgt.

Men den er god! Og den har været hele ventetiden værd.

'Vildmænd' skulle oprindeligt have haft premiere i november, men kort forinden gik en 37-årig dansk mand pludselig amok med bue og pil i et norsk supermarked i byen Kongsberg og slog fem mennesker ihjel.

Filmen og den tragiske hændelse har trods sine ligheder selvfølgelig intet med hinanden at gøre, men klogt nok valgte man at udskyde premieren et par måneder af respekt for de pårørende og for at få det hele lidt på afstand.

Og nu er den her så.

Rasmus Bjerg er perfekt castet som livstræt leverpostejdansker, der sjovt optræder både håbløs og selvsikker i naturen – eksempelvis da han møgbeskidt i starten af filmen vælger at sy hashsmuglerens tilskadekomne lår sammen og tørt udbryder: »Så må vi håbe, der ikke går betændelse i det«.

Musa, der spilles af Zaki Youssef, er ligesom Rasmus Bjerg perfekt castet.

Jeg var ikke vild med ham i sidste års 'Marco Effekten', hvor han og Ulrich Thomsen aldrig fik sammenspillet til at slå gnister, men her fungerer han godt som en mere realistisk-tænkende modsætning til den drømmende naturmand.

Rasmus Bjerg og Zaki Youssef. Vis mere Rasmus Bjerg og Zaki Youssef.

Især filmens første halvdel har masser af sjove replikker, og selvom det norske politi fremstilles som decideret udueligt, så er det på en dejlig underspillet facon, hvor der blandt andet er plads til åndssvage diskussioner og ligegyldige observationer.

Den højtragende norske natur er selvsagt en fed kulisse til dramaet, og selvom en stor del af filmen 'bare' er Rasmus Bjerg og Zaki Youssef på vandretur, bliver det aldrig kedeligt.

Der sker næsten noget nyt hele tiden, og selv de indlagte 'kunst'-sekvenser, hvor der i lange sekunder ikke leveres nogen replikker, giver blot en fin kontrast til resten af vanviddet.

Sofie Gråbøl er igen-igen god som Rasmus Bjergs omvandrende spørgsmålstegn af en hustru, den norske skuespiller Bjørn Sundquist er et lille højdepunkt i sig selv som livsklog gammel politimand, og sådan gør alle det hele vejen rundt godt.

Det er den relativt nye ukendte instruktør Thomas Daneskov og den roste forfatter Morten Pape, der står bag 'Vildmænd', og sammen har de lavet en original, underholdende, sort, lille perle, der fortjener et stort publikum.