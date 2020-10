Torsdag har den nye 'Far til fire'-film premiere, og de danske anmelderne er mildest talt ikke begejstrede for filmen, der i denne omgang bærer titlen 'Far til fire og vikingerne'.

Den populære filmserie fik sin start i 1953, og siden har stribevis af danskere fundet vej til biografen for at følge Onkel Anders, Far og hans fire børn på alverdens eventyr. Senest valgte hele 243.333 danskere at gå i biografen i 2018 og se 'Far til fire i solen', og året før i 2017 så hele 226.000 danskere 'Far til fire på toppen'.

På trods af at danskerne tilsyneladende er vilde med filmene, har anmelderne de seneste par år været hårde ved den nye generation af 'Far til fire'. Det samme gør sig altså gældende i år, hvor anmeldere fra flere danske medier er enige om, at den nye familiefilm, der blandt andet har Martin Brygman og Thomas Bo Larsen i nogle af hovedrollerne, ikke har meget at byde på.

»Vi andre bør gå direkte i familieterapi, vel vidende at vi lige er blevet kuppet i halvanden time af et ligegyldigt koncept, der kun handler om at tjene penge på familier, der ikke har noget bedre at tage sig til,« skriver Filmmagasinet Ekko og giver sølle en stjerne.

Dagbladet Information er bestemt heller ikke begejstret for filmen.

»‘Far til fire’ skaber en ekstremt klaustrofobisk verden, hvor Martin Brygmanns ansigt fortæller, at der ingen mening findes. ‘Far til fire og vikingerne’ er det mest klaustrofobiske rum, vores anmelder har været lukket inde i meget længe,« skriver Dagbladet Information.

Jyllands-Posten giver filmen sølle to stjerner, mens Politiken skriver:

»Der er dømt familiekrise i ’Far til fire og vikingerne’, men desværre varer det ikke længe, før en omgang terapi på en vikingeborg genetablerer den overspillede idyl,« og giver også filmen to stjerner.

Filmen har premiere i danske biografer torsdag.