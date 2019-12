Det var alt andet end en 'Sorry Sack of Bones', som indtog Royal Arena søndag aften. Volbeat kendte sit publikum, og publikum kendte Volbeat.

Fra de første toner af 'Leviathan' havde Michael Poulsen salen i sin hule hånd. Og med en god blanding af kendte klassikere og nye numre klarede bandet fra starten af at 'Seal the Deal' i den over to timer lange koncert.

Volbeat har et stort bagkatalog med seks albums, der alle har solgt til guld eller platin i Danmark. Det bagkatalog blev der brugt godt af med numre fra alle albums.

Volbeats numre er ikke store synge-med-sange. Det er god, solid rock, der går lige i maven og hjertet. En opsætning med bandets egne medlemmer og intet andet. Intet backing eller ekstra lyd – bortset fra under nummeret 'Die to Live' – men ellers kun rock i sin reneste form.

Folketingsmedlem for Venstre Kristian Jensen gæsteanmelder Volbeat for B.T. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folketingsmedlem for Venstre Kristian Jensen gæsteanmelder Volbeat for B.T. Foto: Mads Claus Rasmussen

Eller som Lou Reed i 1989 skrev på omslaget til albumet New York: 'You can’t beat two guitars, bass, drum.'

Energiniveauet hos forsanger, guitarist og bassist var i top, og de dominerede scenen med deres høje tempo og mange skift af placeringer. Op fra en skjult luge i den fremskudte scene fik banden support af sanger Danko Jones på 'Black Rose' samt piano + saxofon på 'Die to Live'.

Desværre blev den feature ikke brugt nok.

Trommeslager Jon Larsen må have følt sig som en 'Lonesome Rider' gemt bag trommesættet i stedet for at være en del af festen i Arenaen.

Kristian Jensen gæsteanmelder for B.T. Kristian Jensen, folketingsmedlem for Venstre, gæsteanmelder Volbeats koncert i Royal Arena for B.T. Kristian Jensen har fulgt metalbandet i 10 år, men gjorde sig for alvor bemærket som Volbeat-kender, da han i august trak sig som næstformand i Venstre og skrev på Facebook, at han kørte hjem til nummeret 'For evigt'. I et interview til B.T. har Kristian Jensen for nylig fortalt, hvordan han igennem mange år har brugt Volbeats musik i sit arbejde: »Da jeg var finansminister, brugte jeg det altid, før jeg skulle ind til store pressemøder. Før præsentationen af en finanslov kunne jeg f.eks. lukke døren til mit kontor, skrue op for 'For evigt' og så bare hoppe rundt. Det var for at få energien fra musikken med ind til præsentationen,« forklarede Kristian Jensen.

Volbeat har i årevis været et af Danmarks måske bedste live-bands og formår at samle bredt. Koncertgæsterne kom i alt fra høje hæle til hårde lædernitter – og nogle gange i begge dele samtidig.

Men rutinen og den kæmpemæssige koncerterfaring må ikke blive en sovepude for bandet. Godt nok var det koncert nr. 82 i år og afslutningen på en lang turné, men det burde bare sætte bandet op til at levere noget helt specielt.

Jeg hørte koncerten i Jyske Bank Boxen i Herning i sidste weekend, og det var stort set præcis den samme oplevelse i aften. Næsten ned til hilsenen til Michaels kæreste. Jeg forventer, at et band af Volbeats kvalitet leverer en unik præsentation hver gang. Især på noget, som må være en hjemmebane for drengene.

Aftenens gæstesolist var ingen overraskelse. Johan Olsen fra Magtens Korridorer dukkede op på 'For Evigt' og med sin dragende hæse røst blæste han publikum tilbage.

Volbeat i Royal Arena søndag aften. Foto: Torben Christensen Vis mere Volbeat i Royal Arena søndag aften. Foto: Torben Christensen

Nogle kritikere mener, at den sang bedst holder til i jyske håndboldhaller, men her i de royal omgivelser overgav publikum sig helt til de bidende guitarriff og dragende fællessang. At Johan også deltog på 'Gardens Tale' løftede stemningen endnu mere.

Efter knap 2 timer med fuld tryk på rockvognen svingede Arenaen fuldsætning til 'Last Day Under the Sun', åbningsnummeret fra 'Rewind, Replay, Rebound', inden Volbeat efter den obligatoriske pause og lige så obligatoriske krav om ekstranummer rundede aftenen af med fire ekstranumre sluttende med 'Still Counting' i total triumf.

Der er ikke flere koncerter at tælle i år. Men med et relativt nyt album og masser af energi i drengene er der absolut grund til at se frem til 2020.

5 stjerner ud af 6 stjerner!