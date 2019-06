Jack Malik er en ihærdig, men meget lidt succesfuld musiker, der spiller i tomme telte og for uinteresserede pubgæster.

Men efter et trafikuheld vågner han op i en parallelverden, hvor ingen kender The Beatles. Ud over Jack. Det åbner selvfølgelig helt nye muligheder for en musikalsk karriere.

Det er en sjov og interessant præmis, og historien er i trygge hænder hos henholdsvis instruktøren Danny Boyle ('Trainspotting', 'Slumdog Millionaire') og manuskriptforfatteren, den ukronede konge af romantiske komedier, Richard Curtis ('Fire bryllupper og en begravelse', 'Notting Hill', 'Love Actually').

Desværre får de ikke helt så meget ud af den gode idé, som man kunne have drømt om.

Jack får selvfølgelig både bragende succes og samvittighedskvaler, men det bliver ikke foldet helt ud, og samtidig har filmen enkelte sidespring, der ikke virker helt gennemtænkte.

Eksemplvis er der en enkelt sekvens, hvor Jack finder ud af, at cigaretter heller ikke findes i den nye virkelighed, han befinder sig i, men det bliver aldrig adresseret igen.

Til gengæld redder 'Yesterday' mange point hjem på kvik dialog, sjove scener (eksempelvis en tilbagevendende joke, hvor Jack prøver at komme i tanker om den komplicerede tekst til 'Eleanor Rigby') og ikke mindst et farverigt persongalleri.

Himesh Patel, som du kun kender, hvis du ser sæbeoperaen 'EastEnders', er nem at holde af i hovedrollen som Jack, og han er omgivet af både en bøvet roadie, en hæmningsløs manager, nogle akavede forældre og ikke mindst Ed Sheeran, der måske ikke er nogen stor skuespiller, men har fin selvironi i en fiktiv version af sig selv.

Der eksempelvis i en scene, der er som taget ud af 'Rytteriet', ihærdigt insisterer på, at 'Hey Jude' ville fungere bedre, hvis den hed 'Hey Dude'.

Lily James formår til gengæld ikke at tilføre ret meget interessant til sin lidt underfrankerede rolle som Jacks barndomsveninde, der godt kunne tænke sig at være mere end det, og i det hele taget virker den romantiske vinkel lidt påklistret.

Men altså: Tør, britisk charme og Beatles-musik i to timer. Det kunne være meget værre.

YESTERDAY - Instruktør: Danny Boyle. Med: Himesh Patel, Lily James