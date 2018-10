Efter DR og TV 2 i årtier har domineret på tv-seriefronten, byder TV3 og Viaplay dem nu op til dans. Desværre virker den nye svindler-serie ’Friheden’ ikke til at være værd at følge med i.

’Herrens veje’, ’Sygeplejeskolen’ og ’Kriger’. DR og TV 2 har som altid efteråret proppet med flotproducerede tv-serier, som en stor del af danskerne uge efter uge følger med i.

Streaming-tjenesterne vil også være med, og derfor har Viaplay i samarbejde med TV3 nu premiere på svindler-serien ’Friheden’ med Lars Ranthe, Lene Maria Christensen og Lotte Andersen i hovedrollerne.

Ideen er sjov nok, serien er bare ikke særlig sjov.

Lene Marie Christensen, Lotte Andersen og Lars Ranthe. Foto: Pressefoto

Lars Ranthe og Lene Marie Christensen i rollerne som Erik og Nina var engang et succesfuldt svindler-par, der, som man ser i åbningsscenen af første afsnit, for 17 år siden tog røven på en spanskklignende gangsterboss og stoppede på toppen med favnen fuld af pengesedler.

Herefter spoles der frem til nutiden, hvor de nu lever et røvsygt småborgerligt liv med to børn og en ødelagt opvaskemaskine i København-forstaden Friheden lige op ad en larmende S-tog-bane.

Forstår du symbolikken? De søgte friheden, nu bor de i Friheden, Friheden viser sig desværre bare at være et åndeligt fængsel.

Lars Ranthe savner de gode gamle, kriminelle dage, Lene Marie Christensen keder sig så meget, at hun er utro med sin chef, men så vender Lotte Andersen tilbage fra fortiden og lokker med et nyt kup.

Lene Marie Christensen i 'Friheden'. Foto: Pressefoto

Lad os begynde med det, der fungerer.

’Friheden’ er flot filmen. Lige fra de smukke billeder i den solskinsstøvede åbningsscene til omgivelserne i udkantskøbenhavn, der ligeså godt kunne være skudt op på det store biograflærred.

Lars Ranthe er derudover som altid god. Han virker for tiden til at være alle steder på tv, men han er på ingen måde et slidt ansigt og er troværdig som arbejdsløs familiefar med hang til at svindle sig igennem hverdagen.

Især scenen i første afsnit, hvor han forklæder sig som en byggemand bob-agtig arbejdsmand og snyder sig til en gratis opvaskemaskine, er sjov og gennemført.

Lars Ranthe i 'Friheden'. Foto: Pressefoto

Han er ligeledes rigtig god, da han helt køligt først bilder en restaurant-chef ind, at han kommer fra Politiets Efterretningstjeneste, og derefter forklædt som tjener afslører Lene Marie Christensen i at have en romantisk middag med sin chef.

Men, men, men. Der er bare et eller andet, der gør, at jeg efter at have set de to første afsnit er lidt ligeglad med, hvordan det hele mon ender for det kriminelle ægtepar.

Lotte Andersen får som sagt overbevist Lars Ranthe og Lene Marie Christensen om, at de står i gæld til hende, og derfor får hun dem med på at stjæle fra et stort medicinalfirma. Det bliver bare aldrig rigtigt spændende.

De har forsøgt at gøre det humoristisk ved at blande et indbrud med hverdagsting, som da Lars Ranthe pludselig modtager en indkaldelse til forældremøde i børnenes skole, men det er bare som om, man hverken har turdet gøre det rigtig sjovt eller rigtig spændende, og derfor ender det som den bløde mellemvare.

’Friheden’ er hurtig glemt igen, men point for at gøre familiens yngste søn til et ægte curlingbarn, der bogstaveligt talt går til curling. Det er da lidt originalt.

'Friheden' sendes i ti afsnit på Viaplay og TV3.