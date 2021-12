Jeg er positiv overrasket!

Da TV 2 annoncerede, at årets nye familiejulekalender havde naturvidenskab som omdrejningspunkt, frygtede jeg – måske lidt naivt – at kedelig skolelærer-tv ville overskygge den hyggelige julestemning.

Heldigvis – og jeg ved ikke hvorfor, jeg pludselig troede, at TV 2 havde mistet sin folkelighed – virker 'Kometernes jul' til at indeholde masser af hygge, humor og eventyrlyst, og det hele bliver sat i gang med et rigtig fint premiereafsnit.

Fire børn er tjekket ind på en såkaldt 'Astrocamp', hvor de i løbet af to uger skal lære en masse ting om rummet.

Børneskuespiller Bertil Smith, der spiller Elias, har tidligere medvirket i flere film- og tv-serier som 'Mercur', 'Julemandens datter 2' og den nye 'Buster'-film, men derudover består børnegruppen af relativt nye ukendte ansigter.

De ser dog ud til at være en god sammensat flok, og det er elegant manuskriptarbejde at lade børnene starte med at deltage i et orienteringsløb på skolen, så man får præsenteret hver karakters forskellige træk:

Der er sportspigen Noor, den forsigtige Johannes, den overfriske spejderpige Mie (der sjovt nok minder om Mie-typen fra 'Lille Per') og så som nævnt den rebelske Elias, hvis manglende autoritetstro over for lærerne sætter historien i gang.

Med fire forskellige hovedpersoner er der flere muligheder for seerne at finde sin egen favorit, og det er smart at ride videre på 'Stranger Things'-retrobølgen af børn på sci-fi-eventyr.

Den første del af voksenskuespillere kommer også fint fra start.

Martin Greis-Rosenthal spiller en nørdet fysiklærer ved navn Panda-Søren, der sjovt konstaterer, at han ikke glæder sig til at få besøg af en ny gruppe dumme børn.

Søs Egelind balancerer på grænsen til overspillet tegneseriefigur som campleder Bolette-Henriette, men ligesom man sidste år havde Peter Frödin i DRs julekalender 'Julefeber', er det dog stadig først og fremmest hyggeligt med en enkelt voksentype med 'fis i kasketten'.

Enhver julekalender med respekt for sig selv skal selvfølgelig også indeholde en portion spænding og frygt for, om julen nu bliver ødelagt.

I 'Kometernes jul' er første udfordring, at to af børnene via en mystisk maskine i skolens kælder havner på en fremmed planet i syv år ældre udgaver af sig selv.

Ser man bort fra, at de tager situationen overraskende roligt, da de bliver fanget i maskinen, samt det pudsige ved, at deres tøj stadig passer til deres nye forvoksede teenagekroppe, så er det en sjov start på julekalenderen.

De to skuespillere Alice Finn Caspersen og Oscar Dietz, der spiller teenage-Mie og teenage-Johannes, ligner også ret godt deres yngre jeg, så hele vejen rundt er der styr på udgangspunktet.

TV 2 har de seneste par år haft enorm succes med deres julekalendere om nissepigen Tinka, der som bekendt får en tredje sæson i 2022.

Spørgsmålet er, om 'Kometernes jul' kan samle ligeså mange danskere?

Det tror jeg.

Vi er ikke ude i store eksistentielle spørgsmål om liv og død, som man gør på DR, men med et varmt og trygt udtryk som en julereklame fra Coca-Cola forudser jeg, at mange kommer til at hoppe med på 'Kometernes jul'.