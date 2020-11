Ifølge Gallups seneste seer-undersøgelse, diverse læsermail i min indbakke og en artikel i Information er jeg åbenbart den eneste i Danmark, der ikke er fan af TV 2's tv-serie om mordet på Kim Wall. Nu er serien slut, og jeg holder fast – her kommer den samlede dom:

'Efterforskningen' var årets mest ventede dramaserie – og netop som dramaserie var det en skuffelse. Handlingen blev strakt ud over for mange afsnit, og det hjalp ikke, at man allerede kendte slutningen.

Serien er baseret på en sand historie, men det er ikke en dokumentarfilm om, hvad der præcis skete, og derfor kunne man sagtens have tilføjet flere og mere originale fiktive elementer, end dem serien indeholdt. Eksempelvis var det lidt for oplagt at lade Søren Mallings udgave af drabschef Jens Møller have problemer på hjemmefronten.

Af hensyn til de efterladte valgte man ikke at have Peter Madsen med, hvilket er et sympatisk træk, men ved at fjerne morderen og ikke filme den berømte ubåd indefra fjernede man samtidig – ja, det er sygeligt – men en del af de elementer, der gjorde sagen spektakulær – man fjernede på en måde alle de ting, der gjorde, at man i første omgang formentlig overvejede at gøre det til en tv-serie.

Det er som nævnt super sympatisk ikke at ville gøre for meget følelsesmæssig skade på Kim Walls efterladte, og med seriens sjette og sidste afsnit blev det også tydeligt, at serien skal stå tilbage som en hyldest både til hende og de dedikerede politifolk. Men så skulle man måske ikke have lavet serien i første omgang.

Ser man udelukkende på 'Efterforskningen' som en dramaserie – og det gjorde jeg – så havde det helt klart styrket serien, at man ventede til, at den sande historie var gammel nok til, at man ikke ville blive nødt til at gå så forsigtigt til værks.

Kort om seriens sidste afsnit: Efter at serien egentlig startede spændende fem afsnit tilbage – serien toppede, da ubåden som et kæmpe mørkt monster blev hejst op af havet – havde jeg på grund af ovennævnte stille og roligt mistet interessen og havde derfor ikke de store forventninger til et eventuelt finalebrag.

Finaleafsnittet blev da også i stedet en stille, men fin opsummering af efterforskningsholdets sidste tålmodige kamp, hvor de flere gange måtte tage sig frustreret til hovedet.

Søren Malling som drabschef Jens Møller, der slutter 'Efterforskningen' som nybagt morfar. Foto: TV2 Vis mere Søren Malling som drabschef Jens Møller, der slutter 'Efterforskningen' som nybagt morfar. Foto: TV2

Tydeligst og ganske rammende med Laura Christensens karakter, der nærmest som en direkte kommentar til virkelighedens Peter Madsen, slog fast over for sin politi-kollega:

»Det her er ikke en perfekt forbrydelse, det er en klodset, klam forbrydelse.«

Søren Malling, der hele vejen igennem leverede en empatisk udgave af drabschef Jens Møller, fik også taget fint afsked med seerne og Kim Walls forældre med ordene 'jeg ville ønske, I aldrig havde mødt mig'. Han fik tilmed sin egen lykkelige slutning, da han endelig fik sluttet fred med sin datter og til sidst sad med sit nye barnebarn i armene.

'Efterforskningen' blev aldrig min kop te. Måske jeg aldrig skulle have set på det som en dramaserie, måske jeg havde for høje forventninger. Facit er, at jeg aldrig blev grebet af den fiktive udgave af nyere tids største drabssag.