Jubilæumsudgaven af 'Toppen af poppen' adskiller sig desværre ikke fra de 'normale' programmer, og det hjælper ikke, at de medvirkende allerede har været med én gang før.

Så blev 10. sæson af TV 2's hyggelige musikprogram skudt i gang med Burhan G, Michael Falch, Oh Land, Søs Fenger, Barbara Moleko og utroligt tv-aktuelle Wafande rundt om bordet.

I jubilæumsudgaven skiftes deltagerne ud efter hvert program, og derfor følger man i år ikke kun ét hold, men flere forskellige med det til fælles, at de alle sammen har været med før i diverse konstellationer.

Første program kom sympatisk fra land med blandt andet en fin lille snak mellem Oh Land og Burhan G, der ikke kunne huske, om de havde mødt hinanden før, ligesom førstnævnte fik Barbara Moleko til at græde over sin fortolkning af Michael Falchs nummer 'Nær'.

Søs Fenger. Foto: TV2 Vis mere Søs Fenger. Foto: TV2

Alt sammen fint og som nævnt hyggeligt, men det bliver desværre også ret kedeligt at følge med i, hvilket har været et løbende problem for 'Toppen af poppen' de sidste mange sæsoner.

'Toppen af poppen' er simpelthen for poleret. De medvirkende har sikkert en fest, og man forstår godt, de siger ja til at være med, da det er ganske ufarligt, men der er ikke særligt spændende at se dem hyggesnakke, drikke drinks og klappe hinanden på ryggen.

Kan det virkelig passe, at de bare elsker samtlige fortolkninger? Har alle præcis samme smag? Det er fair nok, at de holder den høflige facade og ikke har lyst til at krænge sjælen ud og dele for meget ud af privatlivet, men lidt sund faglig diskussion, kunne man da godt lige flette ind.

Det er kun fedt med rigtige musikere i den bedste sendetid - og sjovt nok har coronakrisen endelig fået DR og TV 2 til at få fokus tilbage på folk med reelt talent - men 'Toppen af poppen' er bare for meget et roseprogram, hvor det kunne være spændende at se lidt mere 'behind the scenes' med kant.

Michael Falch. Foto: TV 2 Vis mere Michael Falch. Foto: TV 2

Hvor mange stjerne vil du give 'Toppen af poppen'?

Hvis der så bare var de helt store musikalske åbenbaringer?

Musik er selvfølgelig en smagssag, og der er sikkert tusindvis af danskere, der nu går ind og streamer Burhan G's fortolkning af Søs Fengers 'Du er', men jeg - og nu kommer jeg bare med min ydmyge holdning - faldt ikke bagover stolen over nogle af de forskellige musikalske indslag.

Der var ikke nogen der faldt igennem, men der var heller ikke nogle karriere-fremmende øjeblikke - det var bare fint og måske derfor knap så underholdende.

Vi må se, om der kommer mere gang i næste uges hold.