For meget dans, for få ørehængere.

Northsides første hovednavn, den australske verdensstjerne Troye Sivan, gav den gas i Aarhus med et super seksuelt show, der nok begejstrede, men som også blev lidt kedeligt i længden.

29-årige Troye Sivan er blevet beskrevet som et af årets mest unikke indslag på NorthSide, og som sådan leverede han også med et unikt sceneshow, hvor der blev råflirtet med publikum og til tider skabt en fest, der nåede udover de forreste rækker.

Det hele startede med en række dansere alene på scenen, der sjovt skiftedes til at bevæge sig.

Troye Sivan med sine dansere.

Herefter kom Troye Sivan ind og satte gang i showet med 'Got Me Startet', og det var tydeligt, at han var imødeset i Aarhus.

Han virkede dejlig jordnær, og selvom det er en kliché at udråbe sit publikum til det foreløbige bedste på turneen, så lød det troværdigt, og det var svært ikke at lade sig rive med af hans gode humør.

Men så gik der også lidt for meget synkrondans og indstuderet show i det.

Han gav den fuld gas med seksuelle over- og undertoner, som da han lod som om han gav en danser oralsex, herefter en lapdance – og til sidst et kæmpe snav.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Fair nok, det har vi set tusind gange gennem tiden fra alverdens internationale popstjerner, det er bare ofte ikke særligt spændende i længden, hvis det er ens største trick.

For så har han heller ikke et stærkere bagkatalog.

Jaja, han har helt sikkert et par store numre som '1999' og ikke mindst 'Rush', men der er også en grund til, at han endnu ikke har spillet på de allerstørste scener i Danmark, og hen mod slutningen af den time lange koncert, begyndte en del af folk da også at søge mod andre scener.

Det var også ærgerligt at han brugte lidt for meget forhåndsindspillet sang.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Udover at han ikke selv altid sang, så var der flere 'duetter', hvor det havde været federe, hvis et par korsangere var trådt til, fremfor at der bare kørte et bånd i baggrunden.

Men okay, der var til gengæld fuld smæk på tilstedeværelse – hvilket er en sjældenhed i den genre – og som nævnt heftig dans.

En stor del af NorthSide havde en fest, så måske er jeg bare ikke i målgruppen.

Jeg var spændt på at se, hvad Troye Sivan kom med, men blev desværre aldrig fanget ind.

For meget scene-lir, for lidt musikalsk overlegenhed, men et hovednavn, der trods alt leverede.

