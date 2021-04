Da Simon Kvamm for snart 20 år siden brød igennem som den bøvede Baune og den vanvittige cykelrytter Pim de Keysergracht, var han ukendt og kunne udnytte overraskelsesmomentet.

I dag er han folkeeje, nærmest ven af Kongehuset og kan derfor med sit tv-comeback næsten kun skuffe. Spoiler alert: Det gør han ikke!

I 'Guru', der er den 'Klovn'-agtige titel på hans nye DR-miniserie, spiller Simon Kvamm den irriterende, sygeligt klinisk og ikke mindst ensomme 'life coach' Andreas Mertz, der som en moderne Erasmus Montanus vender tilbage til fødebyen Silkeborg for at sælge sine floskler om at få mere ud af livet.

Simon Kvamm er selv som bekendt oprindelig fra Silkeborg og har udtalt, at han generelt har brugt sig selv meget i rollen. Det mærker man tydeligt, og det er fedt at se kontrolmennesket Kvamm i flere scener blotte sig fuldstændigt og gøre grin med det selvoptagede menneske.

I serien spiller Frederik Cilius en knastør guru, der hjælper Simon Kvamms karakter med at blive 'genfødt'. Foto: The Bunch Vis mere I serien spiller Frederik Cilius en knastør guru, der hjælper Simon Kvamms karakter med at blive 'genfødt'. Foto: The Bunch

Sammen med sin hustru, journalist Stine Ellerbæk, og i samarbejde med den kendte psykologprofessor Svend Brinkmann har han lavet serien. I det lys er der en dejlig selvironisk ramme om den ellers til tider ret mørke fortælling, som især spidser til i finaleafsnittet i en scene, der giver stof til eftertanke.

Hvor Simon Kvamm i Angora-dagene spillede op ad Rune Tolsgaard og Esben Pretzmann, har han med 'Guru' især fået en ny stærk legekammerat i form af Frederik Cilius, der spiller Simon Kvamms karakters egen personlige 'guru'.

Scenerne, når de to 'bullshittere' bullshitter hinanden og for eksempel kommer frem til, at Nicklas Bendtner er en vindertype, fordi han bogstavelig talt fulgte Nikes 'Just do it'-slogan, da han i 2018 overfaldt en taxachauffør, er klart de sjoveste.

Frederik Cilius er genial med sit sløve ansigt, knastørre levering og en perfekt bondsk accent. Hans sessioner med Simon Kvamms karakter bliver kun mere og mere vanvittige, som handlingen skrider frem.

Kirsten Lehfeldts karakter har i 'Guru' et godt øje til Simon Kvamms. Foto: The Bunch Vis mere Kirsten Lehfeldts karakter har i 'Guru' et godt øje til Simon Kvamms. Foto: The Bunch

Hvor mange stjerner vil du give Simon Kvamms nye serie 'Guru'?

Fortællemæssigt savner jeg lidt en forhistorie til, hvordan Simon Kvamms karakter er endt, hvor han er. Det er for eksempel lidt underligt, at han ikke besøger noget familie, når han nu er vendt hjem fra storbyen.

Til gengæld er det fedt at se Brian Lykke i en forfriskende nedtonet rolle som barndomsvennen Ralf, ligesom Kirsten Lehfeldt er god som sød og hjælpsom 'singlepige'.

Som grundtone er der noget 'jysk' over 'Guru', og jeg tænker, at serien på den måde måske kan dele vandene på samme måde, som Simon Kvamm igennem tiden har splittet publikum.

Jeg er selv oprindeligt fra Midtjylland og smiler det meste af serien igennem, men jeg er i tvivl, om den gennemsnitlige københavner fanger de mange dumme/sjove referencer til TV Midtvest, Silkeborgs fodboldhold og forholdet til rivalerne fra Herning? Det må tiden vise.

Serien har angiveligt været otte år undervejs, hvilket kan være medvirkende til, at coaching-temaet virker en lille smule 'gammelt', men alt i alt slipper Simon Kvamm fremragende fra sit skuespillercomeback, og hvis ikke det var, fordi han nu er blevet hele Danmarks Simon Kvamm og dermed ikke lige så 'troværdigt' kan gå ind i en rolle som i gamle dage, så er hans udstilling af floskelsælgerne både underholdende og på mange måder skræmmende rammende.