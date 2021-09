Hvem hos TV 2 tog mon den kedelige beslutning?

Efter sidste års på alle mulige måder opsigtsvækkende og revolutionerende Sofie Linde-show, hvor hun som bekendt satte ild til MeToo-debatten, blev Zulu Comedy Galla 2021 overraskende nok en årgang direkte til glemmebogen.

Man tænker, at et par kvikke hoveder kunne have udtænkt en elegant, fremadskuende måde at binde de to shows sammen, men i stedet for at italesætte sidste års politiske efterskælv lod man i stedet, som om det ikke var sket.

Hvor der sidste år var ligestilling på programmet, var der ironisk nok i år næsten kun mænd på scenen, og selvom det selvfølgelig havde været svært for en ny vært at gå direkte i Sofie Lindes fodspor, så havde det været fedt, hvis man så i det mindste bare havde lavet lidt sjov med det, vi allesammen talte om.

Hvad synes du om, at man ikke nævnte Sofie Linde med et ord til årets Zulu Comedy Galla?

Det er fair nok at gå i en hel anden retning med Nikolaj Stokholm som vært, men når vi nu bryster os af at kunne lave sjov med det meste i Danmark, så havde det været oplagt at finde på en sjov vinkel uden at tage noget fra hverken Sofie Linde eller hendes budskab.

Det gjorde man så ikke...

Og generelt var årets Zulu Comedy Galla uden de helt store øjeblikke.

Hvor Malte 'Gulddreng' Ebert sidste år genialt fyrede den af ved klaveret med en sang om ulækre, kendte mænd, bestod de musikalske indslag for eksempel i år blandt andet af en ukendt kvinde klædt ud som bankdame med en sang, der ikke rigtig satte sig fast.

Et indslag ved Zulu Comedy Galla. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Et indslag ved Zulu Comedy Galla. Foto: Per Arnesen / TV2

Rækken af komikere, der traditionen tro fik scenetid for at gøre reklame for en aktuel turné, var også overordnet til den mellembløde side.

Mahamed Habane havde et par sjove stikpiller til indfødsretsprøven, Søren Østergaard holdt en sjov takketale ved uddelingen af Æresprisen, og L.O.C. viste, at han måske en dag skulle prøve sig af som komiker, men derudover var der slet ikke mindeværdige øjeblikke som sidste års gennembrud Eva Jin eller Christian Fuhlendorffs upassende joke om at have sex med Greta Thunberg.

Mandril-fans vil nok synes om Lars Hjortshøjs Satan på elscooter-indslag, og parodien på TV 2s kendisudgave af 'Korpset' med Jacob Risgaard og Christian Arnstedt fra 'Løvens hule' var også godt lavet, men det var først til sidst, at der reelt var noget at komme efter.

Æren tilfalder – surprise! – selvfølgelig Anders Matthesen.

Anders Matthesen. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Anders Matthesen. Foto: Per Arnesen / TV2

Den fremtidige vinder af æresprisen fik lov til at afslutte showet, og hans præsentation af de nominerede til 'Årets komiker' virkede nærmest som en overlegen form for afpisning af territoriet.

Med glimt i øjet og en udstråling af 'nu leger vi, at prisen ikke går til mig igen', viste Anders Matthesen endnu en gang, at han er kongen af dansk standup ved drillende og dejligt selvfedt at køre de andre komikere rundt i manegen.

Vi ser næppe Anders Matthesen sige ja til et værtsjob a la Zulu Comedy Galla, men det kunne være sjovt at se ham roaste sine kollegaer igennem et helt show. Man kan håbe, han en dag får lyst og tid i kalenderen.

Nikolaj Stokholm blev udråbt som årets komiker og gjorde det grundlæggende fint som vært med overskud til at improvisere over pludselige indslag i salen, men som nævnt først var årets show desværre et show til glemmebogen og – sammenlignet med sidste års brag – noget af en flad omgang.