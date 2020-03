Der er one-liners og øretæver i luften, når Guy Ritchie folder sig ud.

Guy Ritchie har ikke ligefrem været inde i en god stime de seneste par år med film som den forvrøvlede ‘King Arthur: Legenden om sværdet’ og den jævnt forfærdelige ‘Aladdin’ på samvittigheden.

Men nu er den engelske instruktør tilbage på det spor, der gjorde ham berømt med en film, der er mere i familie med debuten ‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels’.

Matthew McConaughey spiller narkobaronen Mickey Pearson, der gerne vil trække sig tilbage og sælge sit marihuanaimperium.

Matthew McConaughey står i spidsen for et imponerende og farverigt cast. Foto: SCANBOX Vis mere Matthew McConaughey står i spidsen for et imponerende og farverigt cast. Foto: SCANBOX

Men når hanløven viser svaghedstegn, bliver der uro i junglen, og det varer ikke længe, inden forretningsforbindelser og fjender forsøger at overtage forretningen.

Og så går det, som det plejer, når Guy Ritchie er i topform med alverdens forviklinger, smart-ass-replikker, pludselige voldsscener, hurtige klip, overraskende drejninger og ting, man tror, der sker, men som viser slet ikke sker på helt den måde, man havde regnet med.

Begivenhederne tegnes af et selv for Ritchie exceptionelt kulørt persongalleri med blandt andre Michelle Dockery (hende fra ‘Downton Abbey’) som Mickeys kone med total nultolerance over for bullshit og Colin Farrell, som meget voldsparat, men overraskende elskværdig boksetræner iført uklædelige tracksuits og kæmpebriller.

Allerbedst er dog gode gamle Hugh Grant i en af sine bedste roller nogensinde som privatdetektiven Fletcher, der hele tiden befinder sig i begivenhedernes centrum og fungerer som filmens fortæller – og ikke mindst sætter nye standarder for det at være øretæveindbydende.

Matthew McConaughey står i spidsen for et imponerende og farverigt cast. Foto: SCANBOX Vis mere Matthew McConaughey står i spidsen for et imponerende og farverigt cast. Foto: SCANBOX

Komikken er til tider i den temmelig platte genre. Der bliver eksempelvis kogt meget suppe på en kinesisk gangster ved navn Phuc og udtalen af samme, men ‘The Gentlemen’ er grundlæggende skidesjov og mageløst underholdende igennem samfulde 113 minutter.

Guy Ritchie genopfinder ikke hverken sig selv eller filmkunst som sådan, han gør bare det, han er virkelig god til, og det er der jo egentlig ikke noget galt i. Lidt ligesom en cheeseburger ikke som sådan er det største bidrag til gastronomiens verden, men nogle gange er lige det, man trænger til.

Instruktør: Guy Ritchie.

Medvirkende: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam