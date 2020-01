Det virker snart lidt forslidt at nævne 'Skam', når man taler om stort set alt, hvad der kommer fra Norge, men i tilfældet 'Ragnarok' er det ikke helt tosset at drage sammenligningen.

Ikke bare fordi tre af hovedrolleindehaverne i 'Ragnarok' har en fortid i 'Skam', men også fordi Netflix' nye skandinaviske egenproduktion tematisk er i famile med den ultrapopulære serie.

Om 'Ragnarok' kommer til at blive kultdyrket i samme grad som 'Skam', er tvivlsomt, men den norske serie skabt af danske Adam Price er i hvert fald med afstand bedre end den rent danske Netflix-satsning 'The Rain'.

De to brødre Magne og Laurits flytter med deres mor tilbage til barndomsbyen Edda, der ligger smukt placeret mellem fjelde og spejlblanke søer. De to havner i samme klasse, lillebroderen Laurits har sprunget et par klasser over, mens storebroderen Magne 'har nogle andre kvaliteter'.

Magne er stor, ordblind, ordknap og en smule socialt handicappet. En del af serien fokuserer på Magnes forsøg på at passe ind i en verden, der er befolket af klassiske skole-arketyper, som vi kender fra alle mulige andre serier.

Ingen af skolens smarte elever værdiger Magne et blik. Det gør til gengæld den grønhårede Isolde med næsering, der er bedøvende ligeglad med at være populær, men til gengæld er en ihærdig miljøaktivist.

Bag den lidt bøvede facade er Magne en interessant hovedkarakter, og allerede her er det ganske underholdende, men der er flere lag i 'Ragnarok'. Det viser sig nemlig, at byens rigeste familie, de på overfladen næsten skræmmende perfekte Jutuler, er … wait for it: Jætter.

Samtidig opdager Magne, at alle hans sanser skærpes, at han kan løbe hurtigere, end han plejer, og at han er stærkere end normalt. Og snart er der i hvert fald nogen, der får øje på Magne.

Adam Price har ganske enkelt fået en basalt god idé ved at blande et klassisk, nutidigt coming-of-age-drama med nordisk mytologi, og serien er konstant spændende og byder allerede i første afsnit på masser af mystik og et dramatisk og uventet dødsfald.

Alligevel udnytter serien det, som serier kan frem for film, nemlig at give sig god tid til at bygge fortælling og karakterer op, og især de midterste afsnit er interessante, nemlig dem, hvor familien Jutul vist nok godt ved, hvem Magne er, og Magne har en idé om, hvem familien Jutul er, og at de godt ved, at han ved det.

Til gengæld virker plottets tredje ben om klimaforandringer og forurening som unødigt fyld, der er smidt på som en eftertanke, fordi emnet er oppe i tiden. Det ændrer dog ikke på, at det samlede indtryk af 'Ragnarok' er vældig positivt – den største anke er, at første af forhåbentligt flere sæsoner kun består af seks afsnit.

Ragnarok får premiere på Netflix 31. januar. Anmeldelsen er baseret på de første fem afsnit ud af seks.