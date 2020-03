Pixar laver sjældent bommerter, men lige præcis den, der har lavet traileren til ‘Fremad’, fortjener ikke rigtigt lønforhøjelse i år.

Når man ser den, virker ‘Fremad’ som en ret generisk animationsfilm om nogen, der drager på et eventyr af en art.

Men den er meget mere end det: Den er sjov, den er spændende, den er eventyrlig og ikke mindst rørende. Pixar har efterhånden fået os til at tude over det mest utrolige – denne gang tæller det blandt andet en gammel varevogn, der bliver smadret. Ja, det lyder mærkeligt.

Det giver mening, når du ser filmen, og det skal du. Uanset om du er barn eller voksen.

Efter to sequels er ‘Fremad’ den første i rækken af originale Pixar-fortællinger. Den næste, ‘Soul’, kommer til august. Vis mere Efter to sequels er ‘Fremad’ den første i rækken af originale Pixar-fortællinger. Den næste, ‘Soul’, kommer til august.

‘Fremad’ foregår i et magisk univers befolket med alfer, troldmænd, enhjørninger, kentaurer og mange andre væsener. Men det er også nutid med alt, hvad det indebærer af biler, telefoner, parcelhuse og så videre.

Magien er efterhånden glemt. Lige indtil alfebrødrene Ian og Barley får fat i en tryllestav, så det lykkes dem at genoplive deres afdøde far, så de kan være sammen med ham i et døgn. Eller… det går lidt galt, så faktisk får de kun fremtryllet faderens ben.

For at trylle resten frem, må de have fat i en magisk sten, og så drager de to brødre og en halv far på eventyr.

Det er en efterhånden ret velkendt formel for Pixar, men den virker saftsuseme.

Og hvor man måske ikke rigtigt får udnyttet idéen med universet til det yderste, så er tredje akt helt fantastisk og efterlader dig med både tude-snotnæse og ondt i maven af grin.

Trods flere gribende scener er ‘Fremad’ ikke Pixars mest dybe film, til gengæld er den en af animationsgigantens sjoveste.

Joke-raten per minut – både i dialog og visuelt – er skyhøj, og hvis du på nogen måde er i tvivl, om du skal se den danske eller engelske version, så skal du vælge den engelske.

Rollen som den bøvede, men utroligt elskelige storebror Barley er som skrevet direkte til Chris Pratt.