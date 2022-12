Lyt til artiklen

Hun var så tæt på – og så dummede hun sig alligevel...

Jeg taler om Tinkas tvillingesøster, Flora.

Jeg har nu i alt for mange anmeldelser af TV 2s julekalender været efter manuskriptforfatterne for at skrive en karakter, der er så blind over for historiens skurk, men i et kort øjeblik lysnede det pludselig i 12. afsnit af 'Tinka og Sjælens Spejl'.

Tinka og Flora er som bekendt stadig fanget i hver sin ende af den magiske portal.

Flora kender ikke Ingi-troldens forhistorie, og derfor er det helt fair, at hun ikke løber skrigende væk ved hendes tilstedeværelse – men indtil nu har det ikke givet mening, at hun ikke har stillet spørgsmålstegn ved, at Ingi sidder bag tremmer i et fangetårn.

Det gjorde hun så nu!

Efter alt for mange afsnit stillede Flora langt om længe det mest oplagte spørgsmål – og jeg var klar til at slå en streg over det hele – men ak, nej.

Selvfølgelig faldt Flora for Ingis forklaring om, at nisserne havde spærret hende inde på grund af en bagatel. og så er vi jo ikke kommet en døjt videre.

Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men indtil videre virker Flora desværre alt for naiv.

Derudover var afsnit 12 lidt et semikedeligt mellemafsnit uden de store krumspring.

Tinka og Lasse spildte tiden ved at lade en konservator studere deres nissekort.

Det var selvfølgelig et forsøg værd, men som seer fik vi ikke mere ud af det, end at det gav julekalenderen en undskyldning for at lade Falke, Birk og Grot tosse rundt i et legeland.

I den forbindelse må man sige, at de var heldige med at have legelandet helt for sig selv.

Nå. Jeg er stadig relativt begejstret for 'Tinka og Sjælens Spejl', som virker til at have et par ekstra gear mere end de to forrige i serien.

Nu er menneskefamiliens gård blevet solgt (et varsel for, at der ikke kommer flere Tinka-eventyr?), Flora skal ud på krystaljagt, og Tinka og co. har fundet ud af, at de kan bruge deres troldesten til at nærlæse nissekortet.