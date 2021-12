Er jeg den eneste, der synes, at akavet sødsuppe-kærlighed mellem to 12-årige fanget i hver deres forvoksede teenagekrop fylder alt for meget i årets TV 2-julekalender?

Vi nærmer os opløbsstrækningen i 'Kometernes jul', og den eneste karakter, jeg efterhånden holder med, er stakkels Elias, der er omringet af håbløse tegneseriefigurer.

Er jeg med mine 34 år bare 25 år for gammel? Måske. Jeg håber, de yngste seere i det mindste er underholdt, for der er ikke meget til forældrene i år.

Her følger en anmeldelse af tredje uge af 'Kometernes jul':

Skal du/I se de sidste afsnit af 'Kometernes jul'?

Mandag 13. december: Akavede kys

Store-Mie, Store-Johannes og forsker-Mette er i ugens begyndelse stadig fanget på Planet 9, og det taler ikke til julekalenderens forsvar.

Vi får det første kys mellem Mie og Johannes, og deres spirende ungdomskærlighed virker underlig utroværdig.

Er det manglende kemi? Er det, fordi de to unge voksenskuespillere skal lade, som om de stadig er 12 år inde i hovedet, at det virker akavet at se på?

Til sammenligning tror jeg langt mere på ungdomsromancen mellem Dixie og Sofie i 'Tidsrejsen', som de sender ovre på DR, og mit bud er, at det simpelthen har været for svært for skuespillerne i 'Kometernes jul' at lave en dobbelt 'Big' a la Tom Hanks.

Store Mie og Store Johannes er tilbage på Jorden, hvor de fortsat vælger at være 19 år, selvom de rigtig er 12. Vis mere Store Mie og Store Johannes er tilbage på Jorden, hvor de fortsat vælger at være 19 år, selvom de rigtig er 12.

Tirsdag 14. december: Hjerteskærende afslag

Der er noget sjovt over, at karaktererne skiftevis enten er i total panik eller fuldstændig upåvirket af, at to børn er fanget på en fjern planet.

I ugens andet afsnit er det Søs Egelinds skoleleder-figur, der forståeligt nok stresser over at have mistet to af sine elever, og planen om at bilde forældrene ind, at de forsvundne børn blot er udvalgt til ekstraundervisning, fungerer helt fint.

Her var det i samme ombæring nærmest hjerteskærende, da Janus Nabil dukkede op som Noors far, og hun må sige nej til hans tilbud om at tage med videre til et basketballkursus med mulighed for at komme på U15-landsholdet. Stakkels Noor!

Kan nutidens syvårige egentlig betjene en pladespiller? Elias og Mies lillesøster Mathilde er åbenbart lidt af et retro-geni på børneværelset. Respekt!

Onsdag 15. december: Behøver de være så dumme?

Elias, Noor og Lille-Tanja har klædt sig ud som ninjaer, så de kan snige sig ind og stjæle rumrejsemaskinen tilbage fra Kurt Ravns onde Viggo V-figur.

Jeg ved godt, de er børn, men behøver de at være så dårlige til at lægge planer?

For en gangs skyld er jeg enig med Søs Egelinds karakter. Det er en vanvittig dårlig idé, og karaktererne bliver ved med at overraske negativt.

Jeg var til at begynde med glad for Panda-Søren-karakteren, men han begynder også at blive mere og mere skabet, og forsøget på at give ham lidt dybde med en afdød kone hjælper ikke.

Noor passer Lille Tanja, der ikke har det godt på Jorden. Foto: TV2 Vis mere Noor passer Lille Tanja, der ikke har det godt på Jorden. Foto: TV2

Torsdag 16. december: Simpelthen for fjollet

Så går der E.T. i den.

Lille Tanja er syg og skal hjælpes hjem til Planet 9 igen, før det kan blive jul. Maskinen er mirakuløst hurtigt fikset, og Mie, Johannes og Mette er tilbage på Jorden. Hurra!

Men i 'Kometernes jul' står de selvfølgelig på nakken af hinanden for at træffe dårlige beslutninger, så mens Molly Egelinds Anna-karakter pludselig glemmer, at Kurt Ravn har været ond de sidste 15 afsnit, vælger Mie og Johannes også at forblive 19 år nede på Jorden.

Og igen er det simpelthen for fjollet, når børnene tror, de kan skjule, at Lille Tanja er et rumvæsen ved at iføre ham/hende jakke, hat og solbriller. Kom nu!

Fredag 17. december: Jeg bliver næsten sur. Møgunger!

Julekalenderen fortsætter med at være et Danmarksmesterskab i dumme beslutninger.

Molly Egelinds Anna-karakter har som nævnt glemt, at Kurt Ravn er ond og siger pludselig ja til at arbejde for ham, mens Lotte Andersens Mette-karakter glemmer, at hun har været væk i 10 år og derfor ikke fatter, hvorfor hendes søn ikke bare står klar med åbne arme.

Og så har vi Mie og Johannes. Jeg bliver næsten sur. Jeg er helt på Mies mors side, da hun skælder dem ud for at vælge at forblive 19 år og dermed have smidt fem år af deres liv i skraldespanden.

Jaja, det er eventyr, og jeg kan godt sætte mig ind i, at en 12-årig må synes, det er spændende at være 19 år – og de skal jo nok også fortryde til sidst – men alligevel! Og så skrider de ovenikøbet igen for at tage til gymnasiefest og danse akavet. Møgunger!

Noor og Elias. Foto: TV2 Vis mere Noor og Elias. Foto: TV2

Lørdag 18. december: Lagde du mærke til teenagefyren?

I starten af julekalenderen fik vi at vide, at Planet 9 var en kæmpe labyrint.

Den har Molly Egelinds karakter sjovt nok ikke svært ved at finde rundt i...

Og nu er problemet, at Planet 9 er ved at sygne hen, fordi man har stjålet deres magiske magilium-sten. Bliver det mon jul i år?

Fun fact: Det var 'Badehotellet'-stjerne Anne Louise Hassings søn Mingus, der spillede teenagefyren, der kort forsøgte at flirte med Mie i spejderhytten.

Laura Bro spiller Elias, Mie og Mathildes bekymrede mor. Foto: TV2 Vis mere Laura Bro spiller Elias, Mie og Mathildes bekymrede mor. Foto: TV2

Søndag 19. december: Det er op ad bakke!

Der er konstant kaos i 'Kometernes jul', og selvom børnene igen er forsvundet, så har Panda-Søren og Søs Egelinds karakter selvfølgelig stadig tid til at hygge med rundstykker, juice og stearinlys til morgenmaden.

Panda-Søren viser sig samtidig som verdens bedste detektiv, da han kan gætte forsker-Mettes identitet ud fra beskrivelsen '175 cm høj, mørkt hår'.

Det er generelt op ad bakke, og jeg holder her før 'finaleugen' som nævnt kun med Elias og til dels lillesøster Mathilde og deres mor. Alle andre skal til at tage sig sammen.

'Pyrus'-julekalenderne blandede med succes eventyr med historieundervisning. 'Kometernes jul's forsøg på et naturvidenskabeligt rumeventyr er mest bare fjol.