‘Tv er jo et visuelt medie,’ brummer Fox News-bossen Roger Ailes og beder den ambitiøse, unge Kayla Pospisil om at rejse sig op og dreje rundt.

Og så også lige løfte op i kjolen, så han bedre kan se hendes ben.

Og så lidt mere… Den scene i ‘Bombshell’ er svær at glemme, og det samme er historien bag.

Da Roger Ailes i 2016 forlod posten som administrerende direktør for Fox News efter anklager om sexchikane fra 23 ofre, var det ikke bare en af de største medieskandaler i USA, men også et tegn på en syg kultur hos den ultrakonservative tv-station, hvor kvinder rutinemæssigt blev chikaneret.

Den historie fortæller ‘Bombshell’ med masser af retfærdig harme.

Desværre har filmen lidt svært ved at finde sit fokus.

Tæppet blev trukket væk under Roger Ailes af værten Gretchen Carlson, der som den første sagsøgte mediemogulen.

Men Carlson (Nicole Kidman) forsvinder nærmest ud af historien for at give plads til dels Megyn Kelly (en næsten ukendelig Charlize Theron), der i 2015 lagde sig ud med præsidentkandidaten Donald Trump ved at kritisere hans kvindesyn og den fiktive karakter Kayla Pospisil (Margot Robbie), der på den hårde måde finder ud af, hvad det kræver at nå til tops i den dybt mandschauvinistiske nyhedsorganisation.

‘Bombshell’ var nomineret til tre Oscars og vandt prisen for bedste hår og makeup. Foto: NORDISK FILM Vis mere ‘Bombshell’ var nomineret til tre Oscars og vandt prisen for bedste hår og makeup. Foto: NORDISK FILM

Der er i det hele taget enormt mange karakterer at tage stilling til, og meget få af dem bliver foldet helt ud.

Til gengæld formår ‘Bombshell’ flot at forklare, hvordan sexchikane kan få lov til at eksistere i årtier på en arbejdsplads, og hvordan det ikke bare er sådan lige at sige fra i en organisation, hvor ‘feminist’ er et skældsord.

Charlize Theron er ganske udmærket som Megyn Kelly, der står i dilemmaet mellem at redde sin karriere eller at tage bladet fra munden, men man kommer aldrig rigtigt under huden på karakteren, og det er Margot Robbie, der står for de mest mindeværdige scener.

John Lithgow fortjener dog også stor ros for at være i stand til at menneskeliggøre den frastødende Roger Ailes, der i 20 år herskede over Fox News med punchlines som ‘To get ahead, you gotta give a little head’ og er i skarp konkurrence med Harvey Weinstein om at være den største skiderik i USAs mediebranche.