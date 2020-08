TV3 lukkede 'Fangerne på fortet' i 2010 med svigtende seertal. Nu prøver de igen, og selv om første afsnit havde flere sjove øjeblikke, stiller det gamle format store krav til deltagerne, hvis de skal undgå, at seerne skifter væk.

'Fangerne på fortet'. Det lugter af 1990'erne, Thomas Mygind i sandfarvede khaki-shorts og Monique, der drejer på sit tigerhoved.

Alt er næsten ved det gamle i den anden relancering af underholdningsprogrammet, hvor kendte danskere dyster i at samle flest guldmønter på et fort ud for den franske vestkyst.

Thomas Mygind blev allerede skiftet ud i sidste omgang, og i den nye udgave er det så den tidligere håndboldspiller Joachim Boldsen, der sammen med Camilla Ottesen styrer slagets gang.

Lars Rasmussen i 'Fangerne på fortet' Vis mere Lars Rasmussen i 'Fangerne på fortet'

Førstnævnte har i sin tv-karriere delt vandende – jeg synes, han fungerer godt som provokerende vært, der hele tiden stikker til deltagerne – især når det går ud over hans gamle håndboldkollega Lars Rasmussen, som er sæsonpremierens ufrivillige klovn.

Danmark har et begrænset antal A-kendisser, og når man frasorterer alle dem, der siger nej, er casterne muligvis lovligt undskyldt i forhold til den pulje, de har at vælge i mellem.

Første program bestod dog allerede af et par gamle travere i form af førnævnte Lars Rasmussen og hans faste makker Kristina 'Mulle' Kristiansen, og når man ser, at næste uges program består af realityfolk som Amalie Szigethy, Frederik Fetterlein og Janni Ree, bliver man allerede lidt træt.

Der må man håbe for programmets videre eksistens, at de har formået at lokke bare et enkelt overraskende navn til at lege med.

Men okay, 'Fangerne på fortet' er som udgangspunkt et underholdende format, og første afsnit havde især tre stærke kort at spille ud med:

Micki Cheng i 'Fangerne på fortet' Foto: Nent Group Vis mere Micki Cheng i 'Fangerne på fortet' Foto: Nent Group

For det første var utroligt underholdende at se Joachim Boldsen med et djævelsk smil sende Lars Rasmussen ind i enhver håndboldsspillers mareridt af et harpiks-helvede iført en dum rød heldragt for at løse den umulige opgave at kaste med en alt for klistret bold.

Højdeskræks-udfordringerne med 'Vild med dans'-danser Michael Olesen som hovedperson havde også godt drama i sig, men afsnittets helt store stjerne var overraskende Micki Cheng fra 'Den store bagedyst'.

Læser du med, Micki Cheng? Du skal lade være med at være så hård ved dig selv. Igen og igen omtalte du dig selv som 'den tykke, kagespisende dreng' – og ja, som udgangspunkt var du jo castet i rollen som elefanten i hønsegården, men du var jo overlegen i samtlige dyster.

Igen og igen blev danseholdet, der ud over Michael Olesen bestod af 'Vild med dans'-kollega Morten Kjeldgaard og DR-vært Sofie Østergaard, underholdende sat på plads i de fysiske dyster af Micki Cheng, der måske prustede mest op ad trappen til vismanden i tårnet, men i sidste ende havde flest kræfter, når det gjaldt. Dét var godt tv.

Hvor mange stjerner vil du give relanceringen af 'Fangerne på fortet'?

Uden Micki Cheng havde første comeback-program af 'Fangerne på fortet' manglet et overraskelsesmoment – og selv med hans medvirken virkede den time lange udsendelse (jeg så den endda uden reklamer) lidt langtrukken.

Det er sjovt nok at se kendte mennesker i uvante kampsituationer, men det er svært at blive så grebet af konkurrencen, at man bare bliver nødt til at få afgørelsen med til sidst.

Så hellere se, hvad der trender på Netflix..