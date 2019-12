Vi er ikke ligefrem forvænte med at forholde os til koreanske film på disse breddegrader, men Joon-Ho Bong har skabt en uventet sensation med sin kulsorte thriller ‘Parasite’.

Den har vundet De Gyldne Palmer i Cannes, er nomineret til tre Golden Globes, er favorit til Oscar for bedste udenlandske film og er strøget ind som nr. 32 på IMDb's brugerliste over de bedste film nogensinde.

Det er ikke ufortjent, for ’Parasite’ er ganske enkelt en fremragende film.

Kim Ki-woo bor i en tarvelig slumlejlighed i en kælder i Sydkorea. Han har intet job, ingen penge og ingen uddannelse, men han er god til bullshit, så han får sig installeret som privatlærer hos en ekstremt velhavende familie.

’Parasite’ har i skrivende stund høstet 93 filmpriser og er i spil til mange flere. (Foto: CAMERA) Vis mere ’Parasite’ har i skrivende stund høstet 93 filmpriser og er i spil til mange flere. (Foto: CAMERA)

Og efterhånden får han sin søster ansat som kunstlærer for den rige families søn, sin far som chauffør og sin mor som husholderske – uden at velhaverne er klar over, at deres hus er ved at bliver overtaget af en hel familie.

Det er både mørkt og sjovt på samme tid, men omtrent halvvejs i filmen går den fra at være kontant overraskende til at blive decideret overrumplende og udvikler sig til en af den slags sjældne film, hvor man hellere kæmper med en bristefærdig blære end at rende på toilettet midt i filmen, fordi man ved, man går glip af noget.

Joon-Ho Bong kender tydeligvis både sin Hitchcock og sin Tarantino, men er alligevel helt sin egen og balancerer dygtigt mellem thrillerelementer, sort humor og en politisk kommentar om den utrolige forskel på den rigeste og den fattigste procent.

‘Parasite’ - Instruktør: Joon-Ho Bong. Med: Woo-Sik Choi, So-Dam Park.