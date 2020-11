Corona-udgaven af 'Danish Music Awards' var desværre lidt en langgaber uden store mindeværdige højdepunkter eller overraskelser. Hvorfor tør man ikke give den gas?

Det har - ikke underligt - været et skizofrent awardshow-år. Man kunne stadig intetanende joke med corona til 'Zulu Awards' i februar, 'P3 Guld' udkom i en lidt tam provins-udgave, og så eksploderede landskabet som bekendt med Sofie Linde til Zulu Comedy Galla i august.

Lørdag aften var det tid til årets sidste store awardshow, 'Danish Music Awards', men det blev desværre et show til glemmebogen.

Det virkede egentlig hyggeligt nok med de nominerede musikere placeret i sofaer rundt om scenegulvet, men nogen fest var det ikke. (Lidt rammende så man faktisk kameraet til sidst panorere forbi den unge sangerinde Clara, der under en tale havde lagt sig halvsøvning ned i sin sofa).

Danish Music Awards i Royal Arena lørdag den 28. november 2020. (Foto:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Danish Music Awards i Royal Arena lørdag den 28. november 2020. (Foto:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Showet blev afholdt i Royal Arena, men uden publikum (corona...) Det virkede lidt overkill at bruge den store hal, men den var formentlig booket før, der var noget, der hed coronakrise...

Min anke mod showet var - og det er desværre ofte gældende - at der ikke var nogen gimmicks, ikke nogen overraskende duetter (Tessa og Suspekt har vi jo set sammen en del gange efterhånden), ikke nogen, der for alvor fik taget til at lette.

Selv da aftenens vært Annika Aakjær - som også virkede ærgerlig ude af form - til sidst holdt sin #Metoo-tale (Der slet ikke havde samme personlige bid som Sofie Lindes i august) virkede den konfetti-kanon, der skulle have sat punktum på det hele, ikke rigtigt.

Showet var jo egentlig flot produceret, professionelt og pænt, og det er da sjovt, at man kan have et show, der både rummer Spotify-stjernen Branco og 90'er-rockerne Dizzy Mizz Lizzy, men ligesom Lukas Graham også er set skarpere, Suspekt mere provokerende og som nævnt Annika Aakjær sjovere, så må musikbranchen også godt snart hanke op i sig selv og få det store show-smil på og ikke mindst fyre op under nogle bedre takketaler.

Det er ikke fordi, der skal gå total Hollywood i den, men vis gerne lidt flere følelser, tag noget vildere tøj på, og når man så vælger at hylde fornyligt afdøde Michael Bundesen så giv den da for alvor gas med et kæmpe medley og ikke bare nøjes med en lille kort tale.

Danish Music Awards i Royal Arena lørdag den 28. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Danish Music Awards i Royal Arena lørdag den 28. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Her kan du se hvem der vandt:

Årets Nye Danske Navn: Tessa.

Årets Danske Sangskriver: The Minds of 99 - “Som fluer”.

Årets Nye Livenavn: Jung.

Årets Solist: Branco.

Årets Danske Radiohit: Lukas Graham - “Lie”.

Årets Gruppe: Suspekt.

Årets Livenavn: Jada.

Årets Album: Branco og Gilli - “Euro Connection”.

Årets Danske Streaminghit: Branco og Gilli “London Town”.

Årets Producer: Nicki Pooyandeh.

Årets Forbillede: Karen Vincent og Sarah Sølvsteen for She Can Play.

Årets Bedrift: P3 Musiks podcast “Hvem er…”.

Årets Internationale Album: Taylor Swift -“Folklore”.

Årets Internationale Hit: The Weeknd - “Blinding Lights”.

Danish Music Awards’ Ærespris: The Savage Rose.