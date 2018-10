Hov! Så var Adam Prices religiøse søndagsdrama pludselig tilbage i fjerneren. Havde du savnet 'Herrens veje'? Nej, ikke rigtig, vel? Men o.k., lad os se, hvor langt ud Lars Mikkelsens karakter når denne gang.

Jeg er generelt kæmpe fan af DR's store søndagsserier, der om nogle samler hele nationen og viser vores skuespillere fra deres bedste side.

'Herrens veje' kredser om noget så usexet som religion og tro, men det er kun fedt og meget public service-agtigt, at man eksperimenterer uden for den sædvanlige krimiramme.

Men gud, hvor var 'Herrens veje' sidste år en tung omgang. Skuespillerne var fantastiske, men selve historien om en vanvittig Lars Mikkelsen i præstekjole, der driver sin søn til selvmord, var bare lidt for deprimerende i længden.

Simon Sears med sin 'Herrens veje'-nevø Foto: DR Vis mere Simon Sears med sin 'Herrens veje'-nevø Foto: DR

Havde man glemt, hvordan det sluttede sidst, fik vi i aftenens sæsonpremiere et hurtigt recap: Den rødhårede søn begik selvmord, nu er der gået halvandet år, og de er alle sammen stadig meget kede af det.

Simon Sears, der spiller den anden af Lars Mikkelsens sønner, var sidste sæsons helt store overraskelse, og han fortsætter som 'Herrens veje's største lyspunkt – nu som den perfekte papfar for sin afdøde brors lille søn.

Lars Mikkelsen og konen kan stadig ikke få det til at fungere – så hun har selvfølgelig et sidespring med Morten fra 'Badehotellet', og så lægges der i første afsnit ellers op til en sæson, hvor Lars Mikkelsen nu må betale for alt det lort, han lavede i første sæson.

Alle giver ham – meget naturligt – skylden for sønnens selvmord, og så skal vi ellers se ham kravle hen ad kirkegulvet og bede om syndsforladelse.

Den afdøde brors kæreste har set sig gal på Lars Mikkelsen. Foto: DR Vis mere Den afdøde brors kæreste har set sig gal på Lars Mikkelsen. Foto: DR

Et par ting sprang i øjnene: Hvorfor skal den afdøde brors kæreste absolut arbejde på noget så trist som en kræftafdeling? Og er det ikke lidt for gøglet midt i det hele, at det er Adam fra Adam & Noah, der dukker op som Simon Sears' muslimske kærestes eks?

Cyron Melville var med i to minutter som sød lægefyr, der bliver afvist af den afdøde brors kæreste. Han ender helt sikkert med at score hende, hvilket kun ville være rart, hvis han kan få hende til at smile lidt.

For at skære ud i pap, at alle hader Lars Mikkelsen, skulle den afdøde brors barn selvfølgelig ikke døbes – men navngives – og der overraskede det lidt, at barnet alligevel ikke endte med at få den dåbskjole på, som Lars Mikkelsen ellers håbede. De hader ham virkelig nu!

Hvor gammel er man egentlig, når man bliver døbt/navngivet? Jeg tænkte lidt, at barnet virkede lidt for gammelt, men Adam Price manglede nok lige en god 'fest' at kickstarte sæsonen på i manuskriptet, og så var det jo belejligt.

Ann Eleonora Jørgensen kan stadig ikke finde ud af at være tro og har nu en affære med ham, der spiller Morten i 'Badehotellet'. Foto: DR Vis mere Ann Eleonora Jørgensen kan stadig ikke finde ud af at være tro og har nu en affære med ham, der spiller Morten i 'Badehotellet'. Foto: DR

»Vi er ikke der, vi er videre,« lød det på et tidspunkt fra den afdøde brors kæreste efter et skænderi med Simon Sears om, hvem der var skyld i broderens død. Er det nu også sandt?

Det virkede lidt, som om de langtfra er kommet videre, og nu skal vi igennem en hel sæson med sorgbearbejdelse og alvorlige miner.

Jeg synes som sagt, skuespillerne spiller fantastisk, og det er ligesom sidst fedt med så mange relativt nye ansigter, der kun øger troværdigheden. Jeg ved bare ikke, om jeg orker et helt efterår med tungsind.

Nu må vi se. Om ikke andet blev der i hvert fald til sidst lagt op til ny far-søn-kirke-fight, da Simon Sears sluttede af med foldede hænder foran Jesus.