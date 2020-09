Som en østjysk Beyoncé svang Sofie Linde med ligestillingskøllen og overskyggede som vært alt og alle til årets 'Zulu Comedy Galla'. Der var masser af højdepunkter, men også to ting, der stadig ikke helt giver mening.

Der er skrevet og sagt så meget om Sofie Lindes værtskab i løbet af den sidste uge, at jeg springer pænt over og i stedet fokuserer på showet i sin helhed.

Ser man bort fra, at Sofie Lindes store tale gjorde, at jeg som arbejdende journalist i Operaen missede de to efterfølgende indslag på scenen, fordi der skulle skrives gulbjælkede artikler, gik jeg derfra med masser af smil på læben.

For det første var det dejligt dansk at åbne med en masse ironiske corona-jokes og Frederik Cilius fra 'Den Korte Radioavis' som knastør spå-trold.

Malte Ebert og Sofie Linde på scenen ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Malte Ebert og Sofie Linde på scenen ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Sofie Lindes ligestillingskamp blev også fulgt sjovt op flere gange i løbet af showet, først med indslaget om de nye komikere, hvor rollerne byttes om, og Sofie Linde tvinger en mand til at spise en banan, og siden med Malte Eberts 'kvinde'-sang, der burde frigives som single på Spotify omgående.

Det er fair nok, at Malte Ebert efter Gulddreng-tiden gerne vil prøve sig af som 'seriøs' musiker, men han er altså bare bedst i rollen som joker, her i genialt samspil med ... ja, Sofie Linde.

Den nye kvindelige komiker Eva Jin, med de perfekt timede kunstpauser i sin 'æsel'-optræden, var også et uventet, men fedt indslag. Aftenens helt store højdepunkt indtraf dog, da sidste mand gik på scenen før afslutningsnummeret.

'Zulu Comedy Galla' sendes ikke live – hvilket er min første anke. Jeg køber ikke TV 2's forklaring om, at de foretrækker at klippe et bedre show sammen. Når det først sendes i tv, er det meste allerede afsløret på forhånd, så hvem sidder reelt spændt og glæder sig til tv-udgaven?

Hvor mange stjerner vil du give 'Zulu Comedy Galla' 2020?

Fordi det ikke er live, er jeg bange for – og nu må jeg indskyde, at denne anmeldelse er baseret på live-udgaven – at seerne hjemme i stuerne også går glip af flere sjove live-elementer.

Traditionen tro klippes fejlene ud (det er også sket, at hele indslag slet ikke er kommet med, for eksempel Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nicolaj Kopernikus i 2017), og i år frygter jeg, at man hverken ser Lisbet Dahl og Lise Baastrups kiksere ved kåringen af årets talent eller – og det er vigtigst – Christian Fuhlendorffs første minutter på scenen.

Efter en aften i Sofie Lindes tegn var det nemlig en perfekt akavet og upassende overgang, da Christian Fuhlendorff først lidt vævende – og improviseret – kommenterede aftenens politiske temaer for derefter at gå i gang med en vanvittig joke om at have sex med Greta Thunberg. Fuhlendorff tager på turné næste år, og jeg håber, han fortsætter i samme 'det sagde han bare ikke'-spor.

'Zulu Comedy Galla 2020' havde som helhed masser af højdepunkter, så til sidst er der kun at nævne min anden anke.

Christian Fuhlendorff på scenen ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Christian Fuhlendorff på scenen ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Hvorfor erstatter man hovedprisen, 'Årets komiker', med en fesen og ligegyldig 'Årets kammerat'?

Ligesom jeg ikke køber, at man ikke vil sende det live for at give seerne en bedre oplevelse, så køber jeg ikke forklaringen, at man ikke har kunnet kåre årets komiker, fordi vi er midt i en coronakrise uden mulighed for at tage på turné.

For det første gælder kåringen vel fra sidste års show, og derved har der været masser af muligheder for at tage på turné hele sidste efterår og vinter.

Derudover har man tidligere givet komikere prisen for tv- og radioprogrammer, og mig bekendt har der været masser af komikere på diverse medieplatforme det seneste års tid.

'Årets kammerat'-prisen går til Mick Øgendahl ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere 'Årets kammerat'-prisen går til Mick Øgendahl ved 'Zulu Comedy Galla 2020', der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

I stedet vandt Mick Øgendahl 'Årets kammerat', og fred være med det.

Han var advaret på forhånd og havde selv foreslået, at de skulle give den til Melvin Kakooza, der havde lavet coronafitness, men de forklarede ham, at det ikke var en rigtig pris, men mere en joke, og så valgte han at spille med for at kunne drille Anders Matthesen og dele prisen med resten af underholdningsbranchen.