'Dræbte du min far?'

Grådkvalt svarer CC - spillet af Dar Salim - 'ja'. Han var manden, der gav den lille drengs far, Peter (spillet af Jacob Oftebro), en ordre, som førte til hans død.

Den overordnede motor for TV 2's krimidrama 'Kriger' bliver etableret ret hurtigt, og det er skønt. Krigsveteranen CC er så tynget af skyld over sin kammerats død, at han uden at stille et enkelt spørgsmål takker ja til at infiltrere rockerbanden Wolves.

Det er også Peters kone, Louise, der tilfældigvis er efterforsker hos Københavns Politi med speciale i bandekriminalitet, som spørger.

Dar Salim gør det godt i første afsnit af Kriger som den brødebetyngede CC. Her forsøger han at trøste Max, der har mistet sin far i Afghanistan. Vis mere Dar Salim gør det godt i første afsnit af Kriger som den brødebetyngede CC. Her forsøger han at trøste Max, der har mistet sin far i Afghanistan.

Instruktør Christoffer Boe har formentlig set Dar Salim i rollen som den pæne læge Zaid, der udvikler sig til maskeret hævner i den danske hitfilm 'Underverden' fra 2017. Her viser han nemlig både sin bløde og hårde side frem.

Begge dele får man en smagsprøve på i første afsnit af Kriger.

Christoffer Boe har tidligere fremhævet, at man gerne vil lege med tidsperspektivet i serien. Det vil sige, at første afsnit foregår over 14 dage, mens sidste afsnit foregår over få timer. Det er dejligt forfriskende, at man ikke skal følge hovedpersonerne slavisk bevæge sig fra A til Å.

Det ville heller ikke være så spændende at se hovedpersonen CC arbejde i 14 dage på et lager, mens han indsmigrer sig hos de kriminelle elementer.

CC's dræbte soldaterkammerat Peter spilles af norkse Jakob Oftebro. Vis mere CC's dræbte soldaterkammerat Peter spilles af norkse Jakob Oftebro.

Til gengæld føler jeg, at man har set lignende plot før.

Første afsnit er lidt forudsigeligt - og man ved bare, at det går galt, når hovedpersonen får at vide, at politiet ikke kan redde ham, hvis noget går galt. Instruktøren kunne måske også have fundet på noget lidt mindre belejligt, end at den stakkels betjent ender på hospitalet, efter CC skubber ham ind i en meget belejligt placeret bilfælg. Det er en anelse irriterende.

Det ville også være en kliché, hvis den gode kammerats enke, Louise, finder sammen med CC, som jeg føler, der bliver lagt op til. Been there, done that.

Men når det så er sagt, så er jeg i det store hele ret begejstret for første afsnit af Kriger, fordi man helt enkelt får lyst til at se mere af det hele.

Hvor mange stjerne mener du, at første afsnit af Kriger fortjener?

Jeg glæder mig til at se mere til Dar Salim, der som altid gør det fremragende. Jeg glæder mig også til at se mere til Lars Ranthes rockerkarakter, og jeg glæder mig til, at det bliver afsløret, hvad der helt præcist skete, før Peter døde.