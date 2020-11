'Ulven kommer' sluttede med et lille, men tankevækkende brag, og selv om DR nu har ødelagt al form for julestemning på sådan en ellers hyggelig første søndag i advent, så bør særligt seriens skurk gå en stor fremtid i møde.

Jeg skrev det i sidste uge og skriver det nu igen: Hvor er Peter Plaugborg en vild skuespiller.

Den 40-årige skuespiller har indtil nu hovedsageligt været 'gemt' væk på diverse teaterscener, men med rollen som den onde stedfar i 'Ulven kommer' i den bedste sendetid på DR1 må det store folkelige gennembrud ligge lige rundt om hjørnet.

Som søndagsserie har 'Ulven kommer' i løbet af efteråret, hvor vi i forvejen lider af fælles corona-depression, været en tung omgang, og som nævnt før kan man håbe, at DR snart finder en lidt mere munter tone frem.

Men serien har samtidig være gennemsyret af stærkt skuespil og et spændende krimplot, hvor vi hele tiden har siddet og gættet med på, hvem der talte sandt, og om stedfaren vitterlig var så voldelig, som den unge Holly påstod.

Og her brillerede Peter Plaugborg altså endnu en gang i finaleafsnittet, der rent opbygningsmæssigt igen var skruet stærkt sammen fra første konfrontation med Bjarne Henriksens socialrådgiver-karakter foran familiens hus og den efterfølgende Bilka-tur fra helvede, der til sidst ledte op til det store opgør hjemme i køkkenet, hvor stedfaren gik amok på både Holly og moren.

Herefter foldede Peter Plaugborg hele følelsesregistret ud, og det var nærmest rørende, da han til sidst helt ødelagt på vej i fængsel stille nikker ja til Bjarne Henriksens tilbud om at få hjælp.

Og hvad skal vi så tænke om 'Ulven kommer'?

Jeg er stadig ikke sikker på, at jeg har regnet det hele helt ud. Holly løj for at beskytte sin mor, moren havde formentlig levet med farens voldelige adfærd i alt for lang tid, og faren kæmpede selv med ar på sjælen efter en barndom med en alkoholisk far.

Selv om faren slog, elskede han stadig sin familie – måske ikke så meget Holly – men til det sidste kunne man mærke hans kamp for i hvert fald at beholde sin lille guldklump, lille uskyldige Theo.

Bjarne Henriksen, der har været fantastisk som socialrådgiveren Lars, var flere gange slået tilbage, men holdt fast og endte som den store redningsmand. Så som sådan fik han jo en lykkelig slutning.

'Ulven kommer' har sat masser af tanker i gang, om hvordan det (måske) foregår i det papir- og lovtunge kommunale system, og hvordan der er brug for typer som Bjarne Henriksens karakter til at bøje reglerne og huske på, at der er bag det hele er tale om rigtige menneskeliv.

Jeg var ved at gå lidt død halvvejs og mener stadig, at otte afsnit var lige i overkanten, men som samlet fortælling har 'Ulven kommer' været en flot og velfortalt historie – og selv om der ikke gik total Hollywood i den (Man kunne godt have tænkt sig en ultra voldelig stedfar til at bryde den socialrealistiske form), så står det samlet set tilbage som en stærk oplevelse.

Og ja, ud over til Peter Plaugborg og Bjarne Henriksen så skal der også sendes masser af ros til den unge debutant Flora Ofelia som Holly og Christine Albeck Børge som den Stockholm-syndrom-ramte moder. Sidstnævnte bør ligesom Peter Plaugborg godt få langt mere plads i rampelyset i fremtiden.