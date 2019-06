Skuespilleren Olivia Wilde har i sin instruktørdebut skabt et lille, komisk mesterværk.

Bare for at få det ud af verden med det samme: ’Booksmart’ er den bedste teenagekomedie siden ’Superbad’ og ’Juno’ fra 2007.

Ikke fordi plottet er banebrydende originalt, men fordi samme plot bliver serveret med et knivskarpt manuskript, fremragende skuespil, stilsikker instruktion og ustyrlig charme.

Vores to hovedpersoner er high school-eleverne Molly og Amy. Molly er en frembrusende, ultraambitiøs 12-talspige, og Amy er en mere reserveret, belæst feminist, der er lesbisk på det primært teoretiske plan.

På den allersidste dag i high school opdager de to bedsteveninder, at deres klassekammerater, som i modsætning til Molly og Amy har festet som aber gennem hele high school, faktisk også er blevet optaget på gode universiteter – og at Molly og Amy dermed har gået glip af fire års sjov og ballade til ingen verdens nytte.

De har nu én aften og nat til at bevise over for sig selv og resten af verden, at de faktisk godt kan finde ud af at fyre den af. En perlerække af akavede, vanvittige og meget, meget sjove situationer opstår.

Det lyder klassisk og meget i familie med især ’Superbad’, men ’Booksmart’ hæver barren på alle planer.

Der er masser af highshool-komedie-arketyper i filmen: Den sporty, men tomhjernede kvindebedårer, den letpåklædte dulle, to homoseksuelle fyre, der går lidt rigeligt op i teater og udtaler Barcelona på en alt for spansk måde og så videre.

Beanie Feldstein (til venstre) er lillesøster til Jonah Hill, der fik sit gennembrud i 'Superbad'.

Men alle personer har et twist: Dullen er i virkeligheden også sårbar, den irriterende rige fyr er mest bare ensom, og sådan er det hele vejen igennem.

I det hele taget er ’Booksmart’ trods sine velkendte tematikker vidunderligt befriet for klichéer.

Molly har eksempelvis et BMI, der er en smule højere end en catwalk-model, men filmen har ikke en eneste fat joke, og Amys homoseksualitet bliver kun adresseret i forhold til hendes overdrevent forstående forældre, der er ved at snuble over hinanden for ikke at være fordomsfulde.

Og mens ’Booksmart’ sandelig er sjov, har den også noget på hjerte om præstationsræs, venskab, usikkerhed og den altid vanskelige overgang fra næsten-voksen til rigtig voksen.

Filmens helt store trækplaster er dog de to hovedroller Kaitlyn Dever og Beanie Feldstein, hvis dybe venskab er decideret rørende, og som troværdigt og med korte mellemrum diskuterer porno og onani for så at namedroppe Susan B. Anthony og Malala Yousafzai.

Selv om filmen måske primært er henvendt til kvinder og teenagere, kunne den mandlige anmelder, der ikke har været teenager, siden Nyrup var statsminister, sagtens have klaret et par timer mere i deres underholdende selskab.

Instruktør: Olivia Wilde. Med: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein

Booksmart har dansk premiere 20. juni.