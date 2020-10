Jeg lægger mig fladt ned!

Efter sidste uges skuffelse over, at DR endnu en gang har valgt at lave en dramaserie i den deprimerende ende af skalaen, blev jeg alligevel grebet af andet afsnit af 'Ulven kommer'.

Flere scener gjorde decideret ondt i maven, én skuespiller var i særklasse, og hvis serien læner sig op ad virkeligheden, virkede særligt én scene hovedrystende ubarmhjertig.

'Ulven kommer' spiller på det klassiske dilemma: Har han gjort det, eller lyver hun? Har faderen, spillet af Peter Plaugborg, slået sine børn, eller er det bare noget, teenagedatteren – spillet af MGP-vinderen Flora Ofelia – finder på?

Er Peter Plaugborg god eller ond? Foto: DR Vis mere Er Peter Plaugborg god eller ond? Foto: DR

Man er på ingen måder klogere efter andet afsnit, hvilket især skyldes skuespillernes fremragende præstationer, og her vil jeg først og fremmest fremhæve Christine Albeck Børge i rollen som den fortvivlede mor.

Hvorfor får hun først sin store rolle i en DR-serie nu?

For et par år siden medvirkede hun i DR-julekalenderen 'En anden verden', men derudover har hun endnu sit store, folkelige gennembrud til gode, og det er synd, for hun gør det vanvittig godt som en mor på randen af et sammenbrud.

I scenen, hvor hun får besøg af sagsbehandleren – spillet af Bjarne Henriksen – der er kommet for at hente tøj til hendes børn, gør det ondt at se, hvordan hun rystende spørger, om han selv har børn, og videre fremstammer, at de altså ikke er voldelige i hendes familie.

Hvor mange stjerner vil du give andet afsnit af 'Ulven kommer'?

Bjarne Henriksen er modsat frustrerende rolig. Og den måde, de to skuespillere følelsesmæssigt krydser klinger, indikerer overbevisende situationens alvor fra begge sider af det til tider tunge kommunale – og i dette tilfælde hurtigt handlende – system.

Derudover vil jeg også fremhæve Peter Plaugborg i rollen som faderen på anklagebænken, der i andet afsnit virkelig folder sig ud.

Først får vi et billede af hans skizofrene, dyriske (ulve)side, da han i soveværelset pludselig tænder af over for sin hustru og kort efter kryber undskyldende ud til hende på badeværelset.

Herefter skal han forsvare sig over for kommunens hold af jurister, socialmedarbejdere og byrådsmedlemmer, hvor man får sympati for manden, der nærmest har tabt på forhånd over for rundkredsen af tomme ansigter.

Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Bjarne Henriksen og Christine Albeck Børge under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Bjarne Henriksen og Christine Albeck Børge under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Netop forhørsscenen er afsnittets andet højdepunkt, hvor Peter Plaugborg er uhyggeligt god, da han skælvende og hjælpeløst forsøger sit forsvar foran de mange jakkesæt.

Jeg ved heldigvis ikke, hvordan sådan noget foregår i virkeligheden, men hvis 'Ulven kommer' er så virkelighedstro, som man forestiller sig, så virker situationen nærmest umenneskelig, og det bliver ikke bedre af at se datteren blive kørt igennem samme forhør.

Godt lavet, DR! Og tak, fordi der også mixes et gran humor ind i handlingen, som da Bjarne Henriksens karakter bliver sat på plads af en yngre, kvindelige kollega, der beskylder ham for at 'mansplaine'. Det er ikke meget, men nok.

(Jeg kunne heller ikke lade være med at grine, da Lars 'Pumba' Thiesgaard pludselig sidder med ved mødebordet som datterens advokat, men den del var formentlig ufrivilligt morsomt.)

Nu fortsætter gættelegen i næste uge, og selvfølgelig er jeg spændt på at se, hvad der sker. Eneste anke: Er otte afsnit for meget? Selv om skuespillerne leverer til topkarakter, er jeg ikke sikker på, at historien kan bære i længden. Nu må vi se.