Okay, nu begynder jeg måske at blive en lille smule utålmodig. Femte afsnit af 'Ulven kommer' sendte kun hovedpersonerne ud på endnu dybere vand, og nu må der gerne snart komme en afslutning – eller et plottwist – på DR's dramaserie.

Så stik hende da den Robert-pris. Den unge skuespiller, Flora Ofelia Hofman Lindahl, der spiller rollen som Holly, der måske/måske ikke lyver om sin stedfars voldelige tendenser, fortsætter med at imponere, og i denne uge tog hun det nærmest til nye højder.

Holly er langsomt ved at blive trængt op i en krog, og mens hun samtidig udkæmper teenagelivet og forsøger at holde facaden foran de nye (dårlige) veninder, sidder man som seer bare og venter på, at hun skal bryde sammen.

Femte afsnits afslutningsscene, hvor Bjarne Henriksens socialrådgiverkarakter nærmest bønfaldt hende om at sige sandheden, gjorde ondt, og den måde, hvorpå Flora Ofelia Hofman Lindahl endnu engang skælvende holder fast i forsvaret af sin karakters historie, fortjener altså stor ros.

For endnu en gang holder manuskriptforfatterne fast i, at vi skal være i tvivl om, hvad der er op og ned i historien. Hollys biologiske far siger, at Holly lyver, og nu kommer det frem, at hendes danske stil som satte hele affæren i gang, bare var kopieret fra en novelle, og så kan der vel snart ikke komme flere beviser på bordet?

Det er faktisk min nuværende anke i forhold til serien. Jeg har hele tiden tænkt, at otte afsnit måske er i overkanten, og nu føler jeg, at vi godt snart må få den indrømmelse fra Holly, så historien eventuelt kan få et sidste uventet twist.

Handlingen begynder at trække en lille smule i langdrag, og selv om det giver mening, at moderen eksempelvis har brug for at drikke sig fuld i ren frustration, begynder flere scener at virke en lille smule som fyld.

Faderen sendte som bekendt optagelsen af kommunens tvangsfjerning af sønnen Theo til lokalavisen, hvilket samtidig nu giver Bjarne Henriksens karakter nye problemer, men i stedet for at folde historien yderligere ud, kunne man godt begynde at stramme op i den anden ende – det ville måske også hjælpe på seertallene, der endnu engang halter for en DR-serie.

Holly må snart bukke under.

Christine Albeck Børge er fortsat fremragende som moderen, der siger op på sit arbejde, efter at forældrene i børnehaven er begyndt at klage.

Faderen, spillet af Peter Plaugborg, er fortsat heller ikke til at blive klog på, og man forventer, han eksploderer hvert sekund. Det trækker forhåbentlig op til det helt store brag for ham i de kommende afsnit.

Nu må vi se. Holly har brug for opbakning (hendes nye 'H'-tatovering kunne jo også stå for 'hjælp'...), så lad os håbe, handlingen skrider lidt hurtigere frem i de næste afsnit.