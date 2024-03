Hold dig til originalen!

Medmindre man er kæmpe-kæmpe fan af Lise Nørgaards-univers, er der ingen grund til at gå ind og se den nye 'Matador'-musical, der skuffer på flere punkter.

Lad os starte med det positive.

Publikum både klappede og grinede alle de rigtige steder til gallapremieren torsdag aften, så det er ikke fordi, man har skudt helt ved siden af.

Anette Heick som Elisabeth Friis og Marie Dalsgaard som Maude Varnæs. Foto: Miklos Szabo

Den nye 'Matador'-musical, der kommer 17 år efter, at man forsøgte første gang, er denne gang lavet af hitmagere som Susanne Bier, Anders Thomas Jensen og Burhan G, og grundlæggende har de på overfladen også skruet en flot forestilling sammen.

Lea Thiim Harder, der spiller Ingeborg Skjern, brager fra start af afsted som musicalens stjerne med flere flotte vokalpræstationer.

Marie Dalsgaard rammer en helt perfekt Maude, og Nicolai Jørgensen, der var så uheldig at brække en knogle i benet til forpremieren, kæmper en brav kamp som Mads Skjern.

Selvom den sympatiske skuespiller virker lidt fejlcastet til at spille en kynisk forretningsmand, har han en god pondus på scenen, og derudover har han et af musicalens musikalske højdepunkter med et slagkraftigt nummer om at kæmpe sig til tops.

Scenografien er meget stemningsfuld og skifter hele tiden elegant imellem de forskellige 'Matador'- lokationer, og derudover skal der lyde en ros til musicalens hundetræner for at klare hunden Kviks' 'det' en tysker'-trick'.

Men så har vi de mange problemer.

For det første vil musicalen alt for meget på én gang.

Når Fru Møghe og Oberst Hackel er på scenen, er vi nærmest en tur i Cirkusrevyen.

Daimi spiller Fru Fernando Møghe. Her med Ragnhild Kaasgaard som Misse Foto: Miklos Szabo

Andre gange vil man spille stort drama og udfolde historien om Mads Skjerns homofobi. og samtidig skal man hele tiden igennem en masse moderne dans.

Det ER svært at koge en tv-serie på 24 afsnit ned til en musical - og derfor skulle man måske lade være?

Flere gange føles det som om, man lige hurtigt spoler igennem et par afsnit, hvilket samlet set giver et overfladisk udtryk og reducerer ikoniske scener som Daniel, der får en hest, og Maude, der hjælper Hr. Stein med at flygte fra tyskerne, til lidt ligegyldigt fyldstof.

Fremfor at bringe nyt til bordet, følger man ofte handlingen slavisk, og gentager replikker fra serien 1:1, hvilket kun er med til at trække det hele lidt i langdrag, da man som tilskuer jo kender serien ud og ind.

Lea Thiim Harder som Ingeborg Skjern. Foto: Miklos Szabo

Skuespillerne er grundlæggende super dygtige, men sammenlignet med det originale cast, kommer de let til at fremstå som et jamband, og her havde det bare gavnet alle parter, hvis man havde fundet på en helt ny historie.

Man kunne have fortalt forhistorien til 'Matador', zoomet helt ind på et par af hovedpersonerne eller måske mest oplagt blot digtet videre på karakterernes historie efter seriens afslutning.

Nu bliver det meste blot noget, vi har set før - og SÅ sjov er forvekslingen omkring Fru Møghes 100-års fødselsdag bare heller ikke.

Jeg ved ikke, om jeg havde mega store forventninger til en ny 'Matador'-musical, men når det netop er folk som Susanne Bier, Burhan G og Anders Thomas Jensen, der står bag, så havde jeg et eller andet sted håbet på at blive ramt lige i mellemgulvet af et ny popkulturelt hit.

Det skete så aldrig.

Og selvom musicalen jo ser ud til at sælge fint rundt omkring i landet, så skal man som sagt være ret stor fan af Lise Nørgaards-univers for at klappe sådan rigtig med.

Jeg holder mig stadig til tv-serien.