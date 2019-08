Christopher har gennem de seneste par år vokset sig til at være et af Danmarks største popnavne.

Og lørdag på Smukfest gjorde den 27-årige popstjerne nærmest alt rigtigt.

Helt fra koncertens begyndelse med hits som 'Limousine' og 'Tulips' havde Christopher publikum i sin hule hånd, og han slap dem ikke igen på noget tidspunkt.

Trods en lørdag, hvor himlen havde åbnet sig og næsten fået Smukfest til at skylle væk, var publikum mødt talstærkt op foran Bøgescenen, og skæbnen ville også, at regnen netop stoppede kort tid før, Christopher indtog scenen.

Christopher på Bøgescenen på Smukfest. Foto: Helle Arensbak Vis mere Christopher på Bøgescenen på Smukfest. Foto: Helle Arensbak

Og han gav publikum det, de var kommet efter.

Hits som 'Crazy', 'Told you so', 'Twerk it like Miley' og 'Copenhagen' blev leveret til perfektion, og uanset hvad man måtte mene om Christophers stil og musik, kan man ikke løbe fra, at manden synger aldeles fremragende - især i falset.

Christopher er den type popstjerne, der har alt kørende for sig. Han synger godt, han ser godt ud og han bevæger sig fremragende på en scene.

Den perfekte prototype på et vaskeægte teenageidol, der får pigerne til at skrige og møde troligt op til alle koncerterne. Dét publikum har Christopher haft længe.

Fans i alle aldre var mødt op til Christopher. Foto: Helle Arensbak Vis mere Fans i alle aldre var mødt op til Christopher. Foto: Helle Arensbak

Men Christopher har også noget ekstra, og måske netop derfor var det heller ikke kun teenagepiger foran Bøgescenen - men derimod en blandet flok af unge, gamle, mænd og kvinder.

For det første tager han ikke sig selv så højtideligt, som nogle popmusikere desværre har en tendens til, og hvis han gør, er han i hvert fald god til at skjule det på scenen.

Som da han i præsentationen af et nyt nummer kort konstaterer:

»Det er jo popmusik, så I har den nok omkring andet omkvæd.«

Og det havde de.

Christopher var heller ikke for fin til at spille det, der vel må betegnes som popstjernes største, eller i hvert fald mest kendte hit, 'First Like'.

Efter sin optræden på Jelling Festival for nylig har Christopher fortalt, hvordan han overvejede at pille sangen af sin set-liste, men måtte ombestemme sig. Lørdag på Smukfest var den også med - og heldigvis for det.

Sangen, der i sin tid blev lavet som en gimmick i forbindelse med Christophers optræden i Natholdet, er efterhånden blevet en crowdpleaser, og det var også her, at koncertens største fællessang fandt sted. Og fællessang var der meget af koncerten igennem.

Christopher skabte popfest på Bøgescenen. Foto: Helle Arensbak Vis mere Christopher skabte popfest på Bøgescenen. Foto: Helle Arensbak

For gennem årene har Christopher efterhånden fået opbygget en stærk portefølje af hits, og derfor blev koncerten heller ikke på noget tidspunkt kedelig.

En popkoncerts svageste øjeblikke ligger ofte i passagerne med ukendte numre, men selv under Christophers mere ukendte sange formåede han at få publikum med.

Også Christophers fem mand store band - og især de to mandlige korsangere - var en fryd at opleve. Sjældent har jeg set et par korsangere have en så sjovt på en scene, og det smittede.

Alt i alt skabte Christopher en overlegen popfest på Bøgescenen lørdag og satte en tyk streg under sin status som et af Danmarks største popnavne.