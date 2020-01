‘Dr. Dolittle’ med Eddie Murphy i titelrollen er ved gud ikke nogen særligt god film, men den fremstår som et mesterværk sammenlignet med den nyeste film om lægen, der kan tale med dyr.

Selv om der eksisterer 15 bøger om Dr. Dolittle, har man af en eller anden grund valgt kun at beholde den grundlæggende præmis og så digte en helt ny historie. Det er de fire(!) manuskriptforfattere sluppet ualmindeligt dårligt fra.

Kort fortalt skal Dr. Dolittle, hans lærling Stubbins og hans flok af dyr redde dronning Victoria fra døden ved at tage på en farefuld færd på jagt efter en særlig frugt, der kan kurere hende.

Det er hverken særligt spændende, særligt episk eller på nogen måde sjovt. Humorniveauet topper, da Dr. Dolittle bliver pruttet i hovedet af en drage og hiver en sækkepibe ud af røven på den.

Det er kun takket være ‘Cats’, at ‘Dolittle’ ikke er den dummeste film med talende dyr i dette årtusind. UIP Vis mere Det er kun takket være ‘Cats’, at ‘Dolittle’ ikke er den dummeste film med talende dyr i dette årtusind. UIP

Filmen har fået udskudt premieren to gange på grund af ændringer i manuskriptet og genindspilninger med to nye instruktører.

Det er svært at forestille sig, at der skulle eksistere en værre version af ‘Dolittle’, for det endelige resultat virker som en film, hvor centrale dele af handlingen er landet på gulvet.

Vigtige scener bliver jappet igennem med en hurtig voiceover, nye karakterer introduceres for så at forsvinde sporløst igen, og det er svært at gennemskue, om filmen skal forestille at være henvendt til voksne eller børn.

Bare fordi en film er barnlig, er den jo ikke nødvendigvis interessant for børn.

Kapaciteter som Emma Thompson, Rami Malek, Ralph Fiennes og Tom Holland lægger stemme til dyrene, men ingen leverer en mindeværdig præstation.

Det gør Robert Downey Jr. til gengæld, men ikke på den gode måde. Han har tilbragt det meste af filmen med at sige replikker ud i den blå luft, fordi dyrene er blevet tilføjet digitalt senere, og det fremgår tydeligt.

Men det er dog ikke så irriterende som det faktum, at Downey Jr. har valgt at pisse al sin Tony Stark-coolness væk ved at fortolke Dr. Dolittle som en dårlig parodi af Jack Sparrow på valium, forsynet med en besynderlig walisisk accent.

Det havde faktisk været bedre for alle parter, hvis filmselskabet bare havde hældt 175 millioner dollar direkte i havet.