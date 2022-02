'Borgen' har ødelagt 'Badehotellet'.

Det kan godt være, at 'Badehotellet' banker 'Borgen' på seertal, men siden DR igen er begyndt at sende drama med både solskin og humor, er det svært at hidse sig op over førstnævnte.

Jeg har ellers altid godt kunnet lide 'Badehotellet'.

Det er superhyggelig, moderne dansk folkekomedie med gode skuespillere, og det har i de sidste par sæsoner været spændende at følge den ofte ignorante overklasses møde med nazisterne. Men holdt op mod 'Borgens' elegante blanding af lune og alvor taber 'Badehotellet' bare stort.

Cecilie Stenspil og Anette Støvelbæk som fru Weyse og fru Frigh Foto: Tv Vis mere Cecilie Stenspil og Anette Støvelbæk som fru Weyse og fru Frigh Foto: Tv

Kan man ikke se begge dele?

Jo, selvfølgelig, og det gør jeg også gladelig, men efter at jeg har set tredje afsnit af 'Badehotellet', er kontrasten pludselig slående.

Som tidligere beskrevet begyndte den nye sæson af 'Badehotellet' ellers stærkt med anslag til flere interessante efterkrigsspørgsmål.

Amalie Dollerups Amanda-karakter har fået et barn med en tysker, hendes far har ligeledes flirtet lidt for meget med værnemagten, og hvilken rolle spillede den unge Bertha Frigh i modstandsarbejdet?

Lars Ranthe som hr. Madsen Vis mere Lars Ranthe som hr. Madsen

Men det er, som om man fortsat ikke rigtig tør grave dybt i de åbne sår og i stedet blot fokuserer på kærlighedshistorier, selvoptagede egoer og hotelsladder anført af stuepigen Edith.

Jeg ved, at jeg får hug af 'Badehotellets' mest hardcore fans for ikke bare at 'slappe af og nyde serien', men når man har valgt at blande Anden Verdenskrig ind i en folkekomedie, kunne det bare være spændende, hvis det ikke 'kun' handlede om, hvorvidt Amanda får sin elskede tysker tilbage eller ej.

Er der ikke noget positivt at sige om tredje afsnit? Jo da.

Hr. Weyse og hans datter Sarah er søde sammen.

Hvad synes du er bedst?

Jeg kan også fortsat godt lide, når Anne Louise Hassing og Lars Ranthe som hr. og fru Madsen diskuterer på deres værelse.

Det er tydeligt, at skuespillerne efter ni sæsoner kender deres karakterer ned til de mindste detaljer, og ugens kommentar må netop komme fra en vrissen hr. Madsen, der konstaterer, at han lige så godt KUNNE have arbejdet sammen med nazisterne og tjent penge på dem, når han alligevel er under mistanke for det.

Bodil Jørgensen er også fortsat en fornøjelse som gamle fru Andersen.

Bodil Jørgensen er kun 60 år, men måden, hun spiller en gammel, svag kone på, virker så realistisk, at man tænker, at karakteren snart er på vej i graven.

Jens Jacob Tychsen og Ella Hammarsten Liedberg som hr. Weyse og hans datter Sarah Foto: TV 2 Vis mere Jens Jacob Tychsen og Ella Hammarsten Liedberg som hr. Weyse og hans datter Sarah Foto: TV 2

Derudover er det sjovt at tænke på, om det overhovedet var lovligt at bade i Vesterhavet i sommeren 1945, hvor stranden jo flød med miner?

Forfatterne har også smart lavet en langtrukken 'Ross og Rachel' på hr. Aurland og Otilia. 'Badehotellet'-fans sukker efter, at det gammelkloge par finder sammen, men det gør de jo nok aldrig.

Til sidst bliver jeg decideret irriteret på Søren Sætter-Lassen og Lisa Werlinder som den sleske hr. Molin og hans dumme svenske hustru.

Det er jo en cadeau til deres skuespil, men det ville ikke gøre noget, hvis 'Badehotellets' mest irriterende ægtepar i næste afsnit bliver taget med af politiet for at have bygget tyske bunkere.