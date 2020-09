F*ck en fed slutning!

Sådan tænkte jeg medrevet, da jeg, efter to timer i et ellers lidt for langt druk-selskab med Mads Mikkelsen og co. alligevel blev grebet af filmens slutning og måtte fælde en tåre, da Scarlet Pleasures livs-hymne 'What a Life' til sidst bragede ud af højttalerne.

Instruktør Thomas Vinterberg har med sin nye film samlet holdet fra 2012-hittet 'Jagten', og selv om 'Druk' ikke rammer lige så hårdt, skal meget gå galt, før den ikke bliver årets danske film både kunstnerisk og kommercielt.

Filmens handling tager tankevækkende udgangspunkt i en norsk psykiaters virkelige teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. At hvis man konstant opretholder en halv promille i blodet, vil man præstere bedre i livet.

Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen og Magnus Millang samlet rundt om bordet i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto Vis mere Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen og Magnus Millang samlet rundt om bordet i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

De fleste af os kan vel genkende følelsen af for eksempel at bowle bedre efter en fadøl i maven, så mon der er noget om snakken? Det er en sjov tanke at gå videre med.

De fire gymnasielærere og venner spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe kaster sig ud i forsøget, og så kan man jo ellers gætte på, om det i længden fungerer med en lille skid på i arbejdstiden.

De fire skuespillere supplerer hinanden helt perfekt med hver sin indgangsvinkel til druk-eksperimentet og spiller troværdigt en gruppe gamle venner, der både kan drille hinanden, men også lægge armen kærligt over skulderen, når livet gør ondt.

'Druk' er en alvorlig film, men der er også mange sjove, lette øjeblikke, som da Thomas Bo Larsens gymnastiklærer-karakter ikke vil dele sin vodka-fyldte drikkedunk med en lille tørstig fodbolddreng, eller da Magnus Millangs bagstive karakter vækker sin kone om natten efter at have tisset i sengen.

Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

Mads Mikkelsen er som altid suveræn – her i rollen som indadvendt historielærer, der har mistet kampgejsten.

I en meget rørende scene fortæller han sine venner om sin ensomhed, 'hvordan han ikke ser så mange mennesker for tiden', og hvordan det ikke rigtig fungerer på hjemmefronten med konen, spillet af Marie Bonnevie (sjovt som folk altid er gift med en svensker i danske film).

Thomas Vinterberg mistede sidste år sin 19-årige datter kort inde i optagelserne af 'Druk'. Hun skulle have spillet med i filmen som Mads Mikkelsens datter, og derfor har 'Druk', der allerede har høstet masser af internationale roser, et ekstra rørende lag, uden at det kommer til at overskygge hverken positivt eller negativt, men blot står tilbage som et ekstra tankevækkende kirsebær på følelseslagkagen.

'Druk' kan halvvejs godt føles lidt for lang og forudsigelig, ligesom Thomas Bo Larsens karakter – uden at spoile handlingen – pludselig går en lidt underlig vej, men det overskygges af filmens samlede fine balance mellem alvor og lethed.

Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Nordisk Film / Pressefoto

Det er derudover bare en kæmpe fornøjelse i det her corona-mørke at se glade studenter vælte rundt i champagne og varme, glade sommerbilleder, ligesom de fire hovedpersoner formår at spille berusede, uden det bliver alt for skabet.

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen har gjort det igen. Nu må de bare håbe, at corona-krisen ikke afholder publikum fra at tage i biografen, for 'Druk' fortjener et stort billetsalg.