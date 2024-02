Så fik vi endelig overstået de forproducerede 'X Factor'-programmer.

Ugens sidste bootcamp afslørede en kedelig sandhed, og så skal TV 2 igen i år prise sig lykkelig over, at særlig én på holdet stadig er med.

Jeg tænker på Simon Kvamm.

Sidste års vinder holder fast i sit koncept med at bede deltagerne synge på dansk, og det giver bare et nyt frisk udtryk til det slidte koncept, når han eksempelvis stiller dem opgaven at vælge sange fra Højskolesangbogen.

Oh Land Foto: TV2 Vis mere Oh Land Foto: TV2

I 'X Factor' er vi blevet vant til at høre den ene småkedelige indie-pop sang efter den anden.

Simon Kvamm vil noget mere - og i ugens afsnit fik han blandt andet skabt et rigtig fint øjeblik, da de to brødre med Kosovo-baggrund tog røven på ham med deres version af Ulige Numres fædrelandssang 'Frit land'.

Samme højskole-regel gav også pludselig plads til DGI's fine landsstævnesang 'Gi os lyset tilbage', og jeg glæder mig til at se, hvordan Simon Kvamm forløser sin nordtyske deltager Helene - der netop ikke kender til dansk musik - når det hele går live.

Derudover er det tankevækkende, hvor meget TV 2 kunne nå at vise i denne uges udsendelse.

Simon Kvamm. Foto: TV2 Vis mere Simon Kvamm. Foto: TV2

Hvor vi i sidste uge brugte en hel time udelukkende på de unge deltagere, havde man i denne uge klemt 'de gamle' og gruppernes bootcamp sammen og ironisk nok føltes sidstnævnte mindst overfladisk.

Det hjalp gevaldigt at have skåret bootcampen helt ind til benet, og her er den kedelige sandhed nok, at den afsluttende kvalifikationsrunde bare ikke er særlig spændende.

Det meste er set mange gange før - især når dommerne forsøger at skabe lidt spænding om, hvem der går videre.

Og når deltagerne ikke engang udviser store følelser, når de bliver stemt ud, ja så kan man ligeså godt springe bootcampen over.

Thomas Blachman Foto: TV2 Vis mere Thomas Blachman Foto: TV2

Thomas Blachman havde et par herlige 'Blachman'-udbrud, som da han afslørede, at han aldrig bruger deodorant.

Simon Kvamm trak også et par smil, da han til sidst sendte sine deltagere videre med klaverspil og en skjult tekst på armen, men samlet set var højdepunktet, at vi nu endelig er klar til at se, hvordan de alle sammen klarer sig, når det næste fredag for alvor går i gang.