Så fik vi sparket den 17. sæson af 'X Factor' i gang, og selvom det meste ligner noget, man har set 16 gange før, så har TV 2 i år gjort to ting, der gør, at det allerede virker bedre end sidste år.

For det første har man genindsat Oh Land i dommerpanelet.

Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg syntes, det var et kedelig valg, da hun blev præsenteret tilbage i august.

Det føltes som en genudsendelse og et alt for sikkert kort, når der stadig er masser af kvindelige musiker derude, som endnu ikke har fået chancen – forestil dig eksempelvis en Tessa på slap line.

Men efter aftenens premiereudsendelse må jeg erkende, at Oh Land passer perfekt ind i dommerpanelet mellem Thomas Blachman og Simon Kvamm.

Én ting er hendes faglige ballast.

Oh Land har prøvet en masse i ind og udland. Hun spænder bredt og formår at blande det smalle med det brede.

Oh Land er med andre ord en troværdig dommer, men det er ikke det springende punkt.

Det er hendes evne til at give sine to mandlige kollegaer kamp til stregen – både visuelt, sprogligt og så fylder hun lige så meget i rummet.

I premiereudsendelsen bombarderede hun sjovt Simon Kvamm og Thomas Blachman med spørgsmål, hvilket kunne blive til et helt program i sig selv.

Hun skar samtidig godt igennem overfor auditiondeltagerne og fik undervejs sin vilje i dommerpanelet, uden at det blev irriterende at se på.

Den anden forbedring er den tidligere P3-vært Maria Fantino som ny vært.

Sofie Linde var god og altid knivskarp – især når 'X Factor' gik ind i livefasen – men efter få minutter af premieren, viste Maria Fantino, at alle selvfølgelig kan erstattes.

Hun har samme jordbundne og uforfængelige tilgang til værtsrollen som Sofie Linde.

Derudover er det forfriskende med et nyt ansigt på holdet, der oplever det store 'X Factor'-maskineri med friske øjne og ikke er bange for eksempelvis at kommentere Simon Kvamms korte pandehår eller udbryde et ærligt 'hold da kæææft', når hun ser en dygtige auditiondeltager.

De første minutter af udsendelsen, hvor man satte hende ind foran en skærm med gamle dommerudtalelser, fungerede også som en sjov velkomstgimmick, ligesom det var underholdende at se hende gå lidt akavet og genert igennem TV2s lokaler.

Selvom vi endnu ikke ved hvordan hun fungerer, når det hele sendes live, var debuten mere end godkendt.

Til sidst er det stadig en stor gevinst for programmet, at have Simon Kvamm som modpol til Thomas Blachman.

De to alfahanner er gode til at give hinanden plads, og det bliver sjovt at se, hvordan sidstnævnte klarer endnu en sæson, hvor alle deltagerne helst vil vælges af Simon Kvamm.